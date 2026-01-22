Andy Escudero prepara su propia historia en el Hércules

Hay regresos que resultan inevitables. Andy Escudero, hijo de una leyenda blanquiazul, estaba condenado sí o sí a reencontrarse con el Hércules. Era solo cuestión de tiempo que ambas partes unieran un camino que nunca se separó del todo.

Andy se marchó de Alicante siendo un niño de 13 años y vuelve hecho un hombre, con una trayectoria ya contrastada en el fútbol español tras pasar por clubes como Atlético, Murcia, Nàstic o Ceuta, entre otros.

Su presentación ha arrancado con palabras de Paco Peña que resumen el sentir del herculanismo. El secretario técnico ha hablado de "especial ilusión" por el fichaje y ha recordado que fue Paquito, padre del futbolista, quien en su día le dio la oportunidad de jugar en el Hércules. "Se ha logrado el retorno de un jugador de nuestra cantera", ha resumido.

Desde el primer momento, Andy tuvo claro que quería volver a Alicante y ha explicado que su fichaje se ha demorado porque antes debía cerrar bien su etapa en el Ceuta. "El fútbol tiene tiempos y el mío pasaba por salir de allí de la mejor manera posible", ha dicho.

Ha reconocido que ha contado con ofertas de otros clubes, incluso superiores a nivel deportivo y económico, pero subrayó el esfuerzo realizado por el Hércules para incorporarlo. "Paco Peña, Javi Portillo y Enrique Ortiz han hecho un gran esfuerzo por mi fichaje, pero yo también he puesto mucho de mi parte", ha asegurado.

En casa no hubo dudas ni presión para forzar su regreso. "Tengo un gran padre y una gran madre". El único consejo que ha recibido fue sencillo. "Elegir con el corazón y ser feliz", ha desvelado.

El delantero ha agradecido el cariño recibido en las últimas horas tras hacerse oficial su fichaje y ha prometido devolverlo en el campo, con trabajo y compromiso. "Intentaré hacerlo con esfuerzo y trabajo", ha dicho el alicantino, que está deseando "ponerse la camiseta" del Hércules para disfrutar de esta nueva etapa.

El atacante ha recordado su exitosa experiencia en el Ceuta, con el que logró el ascenso a Segunda, y ha apuntado a la regularidad como una de las claves para alcanzar el objetivo. "La clave es llegar a las últimas jornadas cerca del objetivo", ha señalado. "Queda muchísimo y estamos ahí cerca. Con la ayuda de la afición lo vamos a conseguir seguro", ha añadido.

Andy Escudero ha asegurado estar en perfectas condiciones para debutar este domingo en Tarazona. "Estoy bien, con ganas e ilusión", ha afirmado el delantero, que ha explicado que puede aportar al equipo "compromiso, esfuerzo y lo que la gente sabe, visión de juego y golpeo de balón".

El alicantino, por lo tanto, regresa dispuesto a escribir su propia historia en un libro en el que el apellido Escudero está escrito con letras de oro.