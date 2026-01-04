Un experto en mantenimiento no da crédito al ver el estado del Rico Pérez: "Está todo abandonado y destrozado"

El propietario del Hércules, Enrique Ortiz, planteó estas Navidades la posibilidad de construir un nuevo estadio para el equipo. El 2026 dirá si se avanza en el proyecto. Mientras tanto, el recinto suspende el examen semana tras semana e incluso el test realizado por un especialista en mantenimiento.

Ángel Garcia (@angelgarciaaluminios), experto en mantenimiento de la empresa Aluminios Altabix ha visitado el feudo blanquiazul para comprobar su estado, ver sus fortalezas y, sobre todo, sus carencias.

"El mantenimiento de este estadio la verdad deja mucho que desear", comienza el joven en un vídeo subido a sus redes sociales.

Lo primero que le llamó la atención en su visita fue encontrarse "mucha suciedad y gente viviendo por aquí".

"La verdad que un estadio como el Hércules no debería tener estas instalaciones", señala compartiendo las quejas de los aficionados.

En la zona del Fondo Norte, donde se concentran las mayores carencias, resalta el cableado suelto que cuelga de la estructura y apunta que "no se electrocuta alguien de milagro".

"Punto a favor: cámaras de seguridad para grabar todo el destrozo que hay", bromea.

Sobre las vallas de seguridad, comenta que "un buen lijado y una buena mano de pintura" serían suficientes para lidiar con su suciedad.

"Está todo súper abandonado y destrozado. Parece como que se ven cosas por dentro, pero no sabía decirte si son las taquillas", añade ya tras el Fondo Sur.

Las puertas de hierro que dan acceso a los aficionados, así como las vigas de hierro que refuerzan la estructura son lo único que aprueba el experto.

"Sigo pensando que con un cierto mantenimiento y mucho lijado y pintado este estadio cambiaría mucho porque a simple vista estructuras de aluminio no hay. Es todo de hierro", explica.

Mantenimiento que sí que tienen las vallas e instalaciones de los alrededores del Pabellón Pitiu Rochel. "Este material es el mismo que el que tenemos en las puertas, pero simplemente con su mantenimiento", compara el joven, quien ya ha examinado decenas de instalaciones de la provincia.

En resumen, García comparte la opinión de la gran mayoría de aficionados del Hércules: "Es un buen estadio. Tiene una buena estructura, pero le falta mantenimiento".