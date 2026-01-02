Company descarta una revolución en el Hércules y apuesta sólo por retoques en el mercado de invierno

El Hércules afronta el mercado de invierno con una idea muy clara desde el banquillo y es que no habrá una revolución en la plantilla. El equipo atraviesa un buen momento y el cuerpo técnico considera que la base es sólida, por lo que los movimientos que puedan producirse en las próximas semanas responderán únicamente a necesidades muy concretas.

Así lo dejó claro este viernes el entrenador, Beto Company, que cifró en "dos o tres" los refuerzos que podría realizar el club durante esta ventana invernal.

Una de las prioridades está en el centro del campo. Company reconoció que el equipo necesita reforzar esa demarcación, ya que actualmente solo cuenta con Carlos Mangada como mediocentro puro, una circunstancia que limita las alternativas en una posición clave para el equilibrio del juego.

"Una de las prioridades es fichar un mediocentro más", admitió el técnico, que incluso señaló que Josep Calavera es un futbolista que encajaría en ese perfil.

El entrenador insistió en que el mercado de invierno obliga a ser realistas y a moverse con cautela. "El mercado de invierno es elegir entre lo que hay y no entre lo que uno quiere", explicó Company, consciente de las dificultades que entraña encontrar jugadores disponibles, en forma y que encajen en el presupuesto y en el vestuario.

En ese contexto, ha sido claro al subrayar que el club no actuará por impulso. "Confiamos en que la plantilla es buena, pero también en los retoques. No habrá una revolución, aunque sí pequeños pasos de mejora en algunos perfiles", reflexionó.

Company garantizó que el Hércules no incorporará futbolistas sin un análisis previo que encajen como un guante en las necesidades del colectivo.

"No ficharemos por fichar. Hay que tener claros los perfiles y ser eficientes en el mercado", afirmó el valenciano, a la vez que transmitió tranquilidad respecto a las posibles salidas.

El técnico no percibe inquietud en el vestuario y considera que el grupo está "comprometido y preparado" para afrontar un mes de enero exigente.

Números de campeón

Al margen del mercado, el Hércules afronta este sábado un compromiso de máxima exigencia ante el Sabadell, rival al que Company elogió con pasión. El técnico destacó que el conjunto catalán está firmando cifras "de campeón" en la primera parte de la temporada, con solo siete goles encajados y una única derrota.

"Los números son concluyentes", señaló el técnico, que definió al Sabadell como un equipo con "muchísima energía" y capacidad para adaptarse a distintos escenarios del juego.

Company advirtió de que al Hércules le espera un rival "pegajoso e incómodo", obsesionado con atacar de forma permanente la última línea defensiva del adversario. Aun así, transmitió confianza en su equipo.

"Estamos tranquilos, porque los conocemos bien y sabemos cómo actuar cuando tengan el balón. Estamos en un momento de confianza óptima, pero queda acertar con nuestros futbolistas de calidad", ha explicado.

El entrenador herculano también ha tenido palabras de reconocimiento para su homólogo en el Sabadell, Ferran Costa, del que fue ayudante en el Andorra. Company lo ha definido como "un súper entrenador" y destacó su capacidad para adaptarse y leer los partidos.

"Lo dicen sus números en los últimos años. Es extremadamente bueno", ha asegurado, admitiendo que existe una motivación especial por el reencuentro para enfrentarse a un viejo conocido, aunque ha recordado que el partido solo vale tres puntos.

Los que jugarán

En el plano estrictamente deportivo, Company mantiene algunas incógnitas de cara al encuentro que se disputará a partir de las 21:00 horas en el Rico Pérez. El técnico no sabrá hasta última hora de este viernes si podrá contar con Mehdi Puch, primer refuerzo invernal del club, cuya presencia depende exclusivamente de que se completen los trámites burocráticos para su inscripción.

Lo que sí está confirmado es que el Hércules seguirá sin poder contar con los lesionados de larga duración Richie Dapaah y Oriol Soldevila.

Tampoco parece probable que Company incluya en la convocatoria al centrocampista Roger Colomina, que recibió esta semana el alta médica tras una lesión en el hombro que le ha mantenido dos meses fuera del equipo. El cuerpo técnico prefiere una reincorporación progresiva para evitar riesgos innecesarios.