Paco Peña valora el mercado del Hércules: "Queremos jugadores que valgan para Segunda"

El director deportivo del Hércules, Paco Peña, ha realizado este miércoles una valoración "positiva" del reciente mercado de verano, en el que el club ha realizado 11 incorporaciones y ha modificado prácticamente el 50 % de su plantilla.

El técnico extremeño, que afronta su cuarta experiencia como arquitecto del equipo, asegura estar "contento" con la confección de una plantilla que aspira a estar "desde el minuto 1" con los mejores del grupo.

Peña ha repetido la fórmula de incorporar al equipo "jugadores jóvenes y veteranos con hambre".

"Partíamos de una base sólida, pero hemos subido el nivel en algunas posiciones", asegura el extremeño, que admite que el tema defensivo era una de las "asignaturas pendientes" a mejorar, así como la posición de lateral izquierdo.

Precisamente, la aparición en el radar herculano de Javi Jiménez fue lo que provocó la salida del club, apenas mes y medio después de su fichaje, de Xavi Pleguezuelo. "Javi Jiménez subía el nivel y era más competencia para Retu", ha explicado.

El deseo del director deportivo es que la actual plantilla sea "más fiable" fuera de casa que la del pasado curso y se mostró convencido de que el Hércules ofrecerá "mucho más" de lo que se vio en la primera con el paso de las jornadas y la incorporación de jugadores que aún no han debutado.

Nombres propios

El técnico herculano reconoce que la dirección deportiva estuvo contemplando hasta el último instante la opción de incorporar a un portero Sub 23, pero finalmente esta posibilidad no se dio, por lo que confía en que el joven Mompeán, de 19 años, siga con su aprendizaje y progresión en el primer equipo junto a Abad.

El extremeño, que ensalza el ambiente que ha creado Torrecilla en el vestuario, garantiza que el club no ha entrado en subastas por algunos jugadores con otros clubes y que su principal argumento para convencer a los futbolistas es "vender lo que es el Hércules y Alicante".

En cuanto a las fichas Sub 23, tan poco utilizadas por el club en los últimos años, el excapitán asegura que el equipo ha dado un salto de calidad con jugadores como Cantero, De Palmas y, sobre todo, el canterano Galván, del que destaca que ha crecido en los últimos meses "a nivel personal y futbolístico".

El técnico ha confesado que el fichaje "más laborioso" fue el de Javi Rentero, por el que se tuvo que pagar cláusula al Alcorcón, y destaca la predisposición que mostró desde el primer momento un "ganador" como Fran Sol a fichar por el Hércules.

El director deportivo del Hércules ha confesado que de todas las plantillas que ha confeccionado ha aprendido mucho y ha admitido que la primera que diseñó "no fue la idónea porque no jugamos la promoción".

"Eso me hizo ver que había que ir por otro lado", comenta Peña, que sí se muestra orgulloso de las dos posteriores y de la actual. "Esta me gusta, queremos jugadores que nos valgan para Segunda", añade el director deportivo, que confirma que el club ya ha contactado con el capitán Nico Espinosa y su entorno para ofrecerle la renovación.

Paco Peña, pese a los rumores, afirma que no ha habido ofertas serias por Soldevila por parte de otros clubes. "

A él le gustaría jugar en el fútbol profesional, pero le hemos dicho que el mejor sitio para hacerlo es en el Hércules", señala Peña sobre el catalán, del que añade que "está centrado" en conseguir el objetivo con el equipo alicantino.

El técnico herculano, por último, lamenta que el equipo tenga que jugar su próximo partido como local, ante el Algeciras, un viernes, ya que lo considera un perjuicio para los abonados del equipo y pidió a la RFEF algo más de celeridad para solicitar los horarios con el fin de que los clubes puedan programar con más tiempo sus desplazamientos y los de su afición.