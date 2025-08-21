El Hércules acelera: cierra la cesión de Jeremy de León y negocia con el mediocentro Méndez y el lateral Javi Jiménez

A nueve días del inicio del campeonato, el Hércules ha decidido dar un nuevo acelerón a su planificación deportiva para llegar al cierre del mercado con los deberes hechos.

Tras cerrar este miércoles la cesión de uno de los jugadores más cotizados de la categoría, el puertorriqueño Jeremy de León, procedente del Real Madrid, el Hércules se ha marcado como próximo reto el fichaje de un mediocentro sub que compense la zona de medios y de un lateral izquierdo.

Uno de los principales candidatos es el centrocampista madrileño Diego Méndez, de 21 años, quien llegó a debutar hace dos temporadas en el Rayo Vallecano.

El jugador también cuenta con experiencia en Segunda, ya que en el pasado mercado de invierno fue cedido al Deportivo Eldense, donde compartió vestuario con Nacho Monsalve y Unai Ropero, con los que podría volver a coincidir en Alicante.

Méndez no tuvo excesiva participación en el Eldense, con el que disputó ocho partidos, cinco de ellos como titular. El madrileño es un especialista en la recuperación y la destrucción del juego del rival, justo lo que necesita el Hércules para equilibrar un medio campo demasiado ofensivo.

Las relaciones con el Rayo Vallecano, club del que forma parte del cuerpo técnico Javier Portillo, son excelentes, por lo que sólo falta el sí del jugador a la propuesta herculana para cerrar una pieza más del puzle.

Diego Méndez.

La otra asignatura aún pendiente es la del lateral izquierdo. Xavier Pleguezuelo era el elegido para elevar la competencia con Retuerta en este perfil, pero el jugador, tras debutar ante el Elche, ha desaparecido de las alineaciones por problemas físicos, supuestamente.

El exlateral del Betis no termina de ofrecer garantías al club, por lo que se ha activado un nuevo plan para encontrar un recambio. El elegido es Javi Jiménez, actualmente sin equipo, que procede del Ibiza y tiene 29 años.

Se trata de uno de los defensas más regulares de la competición y cuenta con experiencia en clubes con retos ambiciosos, como Málaga, Nàstic o Mirandés.

Fichaje deseado

El que ya está en Alicante y ha pasado este jueves las pruebas médicas es el puertorriqueño Jeremy de León, que llega cedido procedente del Real Madrid. El extremo, formado en el Castellón, es internacional con Puerto Rico y ha defendido ya la camiseta de su selección absoluta de su país.

En palabras del club, De León es "un extremo rápido, desequilibrante y con capacidad de desborde, que puede actuar en ambas bandas y que destaca por su verticalidad y determinación en el uno contra uno".

Jeremy de León, décimo fichaje del conjunto alicantino para la próxima temporada, volverá a coincidir con Rubén Torrecilla, entrenador al que ya conoce de sus tiempos en el Castellón. El preparador extremeño fue clave en la explosión del puertorriqueño y su posterior salto a la cantera del Madrid.

De León ha promediado unos números pobres en año y medio en la cantera blanca —12 partidos y un gol— y llega para hacer olvidar la ausencia de Nico Espinosa, que se perderá entre dos y tres meses de competición tras ser intervenido en el tobillo.