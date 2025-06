Torrecilla seguirá en el banquillo del Hércules con el único objetivo de lograr un nuevo ascenso

El Hércules se pone en marcha. El club, tras dos semanas de debate interno, mantiene la apuesta por Rubén Torrecilla como entrenador del próximo proyecto, cuyo único objetivo será pelear por el ascenso al fútbol profesional.

Después de casi dos horas de reunión, el propietario de la entidad, Enrique Ortiz, y el director deportivo, Paco Peña, decidieron zanjar la crisis de confianza abierta en la entidad desde el pasado mes de enero, tras el mercado de fichajes, y el triste final de la competición.

Torrecilla tendrá una vida más en el Hércules y dispondrá de medios mucho más ambiciosos para buscar un nuevo salto de categoría.

El técnico, tras la cumbre celebrada en el Rico Pérez, se ha mostrado "contento e ilusionado" por liderar el próximo proyecto y ha recordado que su misión en el club no finalizará hasta poner al Hércules en el "fútbol profesional".

El entrenador ha admitido que necesitaba unos días de descanso para "desconectar y resetear" tras una temporada muy dura y ha garantizado que en ningún momento tuvo la menor duda, pese al ruido que llegaba desde las oficinas, de continuar al frente del Hércules.

"Paco y Enrique siempre me han transmitido energía positiva", afirma Torrecilla, al que aún le quedan un par de semanas de vacaciones. El cacereño, que ha escenificado la paz con un abrazo con Peña, asegura que su relación con el director deportivo es buena.

"Me trajo al Hércules, por lo que no le puedo estar más agradecido. Somos extremeños y más cosas en común no podemos tener".

"Puede haber algún rifirrafe, pero como pasa con mi mujer", ha explicado Torrecilla, plenamente convencido de que el club le va a construir una plantilla "fuerte y potente" para luchar por el "único objetivo del ascenso".

"Vamos a hacer un proyecto a la altura de la exigencia y el escudo del Hércules para ir a por el ascenso", ha insistido el técnico, quien no ha querido aún cuantificar la cantidad de refuerzos que serán necesarios para la próxima temporada.

"Hay tiempo y margen," pero Paco tiene trabajo hecho con jugadores que nos den un salto de calidad y un plus", señala el cacereño, que anuncia que la pretemporada comenzará, posiblemente, en la primera semana de julio.