El Hércules aumentará la apuesta en busca del ascenso directo

Poco a poco el Hércules va aprendiendo las lecciones que le deja el pasado. A pesar de que la actual situación deportiva no es en absoluto mala, el equipo alicantino –segundo y con la opción real de ser campeón de invierno- no se fía y aprovechará el mercado de enero para aumentar su apuesta por el ascenso directo, que esta temporada sí parece un objetivo posible.

El cuerpo técnico está satisfecho del funcionamiento del grupo durante casi toda la primera vuelta, pero también está convencido de que puede no ser suficiente para ser campeón. En cualquier otra temporada, la actual puntuación del Hércules bastaría para gobernar con puño de hierro el campeonato. Pero Lleida, Europa y Badalona no ceden y, además, son tres malos compañeros de viaje en caso de un hipotético esprint final.

Peña no adivina síntomas de debilidad en los rivales por el campeonato, por lo que en lugar de sentarse a esperar un posible desfallecimiento ha decidido agitar con mimo el vestuario para aumentar la potencia de fuego del equipo. "Si esto sigue así y nadie afloja, no nos va a bastar con repetir la primera vuelta", deslizó el extremeño el pasado martes durante un encuentro informal con los medios.

Salidas

El Hércules le va a abrir la puerta de salida a varios jugadores con poco protagonismo. El que está más cerca de abandonar la entidad es Jean Paul, delantero que apenas ha gozado de oportunidades y cuyo rendimiento siempre está bajo sospecha. El pasado verano ya salvó una primera situación complicada y se le dio una oportunidad, pero ahora parece que no habrá tanta paciencia. Marchará cedido, posiblemente al Deportivo Alcoyano, donde los exdelanteros herculanos gozan últimamente de una segunda vida, no siempre afortunada.

El atacante francés tuvo una irrupción efervescente en el Hércules del pasado curso tras enlazar varios goles con la llegada al banquillo de Lolo Escobar, pero desde entonces su aportación ha ido menguando hasta la nada. Este curso ha disputado 11 partidos, uno como titular, con cero goles anotados, por los tres del pasado ejercicio en 20 encuentros.

La otra salida que se cocina a fuego lento, mucho más complicada y sensible, es la de Míchel Herrero. El centrocampista no cuenta absolutamente nada para Torrecilla. El cuerpo técnico entiende que lo mejor para todas las partes es llegar a un acuerdo y rescindir su contrato, pero Enrique Ortiz no lo ve claro.

El propietario de la entidad se siente en deuda moral con el valenciano, al que visitó en su propio domicilio en Valencia para convencerle de que se enrolara en el proyecto herculano. Los técnicos consideran que una salida pactada, amistosa y casi clandestina durante estas vacaciones sería lo mejor para todos –el club tendría una ficha más y el jugador una salida no traumática-, pero Ortiz no da el paso.

La realidad es que va a tener que pagar antes o después todo su contrato, el más elevado de la plantilla, por lo que desde el cuerpo técnico se entiende que mejor ahora para dejar hueco y reforzar el equipo. Este año no hay quejas del comportamiento profesional de Míchel, pero nunca es cómodo para un entrenador tener descontento en el vestuario a un futbolista de tanta trayectoria y ascendiente con la plantilla.

También Hugo Sanz, oscurecido por la alargada sombra de Samu Velázquez, puede abandonar la plantilla, ya que el Real Murcia quiere un destino en el que tenga mucho más protagonismo para aumentar su progresión. Sergi Molina, inédito durante el curso, es otro de los candidatos a dejar hueco ante su nula participación, aunque reforzar su posición no sea una gran prioridad en estos momentos.

Entradas

Salvo sorpresa de última hora, la primera contratación del Hércules en el mercado de invierno será la del extremo Sarkodie Richmon Dapaah, del Cerdanyola. En relación al extremo ghanés, Peña afirmó días atrás, en Onda Cero Alicante, que su fichaje "está prácticamente hecho" y dijo estar "contento" de poder incorporar a un jugador de sus características "porque no teníamos ese perfil de jugador zurdo". "Esperemos que salga todo bien para que esté aquí lo antes posible", añadió sobre el extremo, quien visitó hace unos meses el Rico Pérez con su actual equipo.

Peña también confirmó el interés por el centrocampista Javi Moreno, que apenas ha gozado de protagonismo en el Atlético Baleares. El extremeño asume que el jugador tendrá muchas ofertas, pero aclaró que el Hércules no entrará en "subastas".

