El Hércules está obligado a recuperar la dinámica positiva ante el Manresa

El Hércules recibe este domingo al Manresa (Rico Pérez, 18:00 horas) con la obligación de sumar los tres puntos para romper su mala dinámica y no alejarse aún más del liderato de este grupo 3 de la Segunda RFEF, del que le separan tres puntos.

El equipo alicantino, tras un primer tercio de competición notable, ha frenado su inercia positiva en las últimas tres jornadas, en las que no ha sido capaz de ganar y sólo ha podido sumar dos puntos de nueve posibles.

El partido ante el Manresa es vital para mantener las expectativas del equipo herculano, que en las próximas tres jornadas debe afrontar encuentros muy exigentes ante rivales directos situados en las primeras posiciones, informa Efe.

[Así sería el equipo de futbolistas de Alicante que juegan en LaLiga]

El técnico del Hércules, Rubén Torrecilla, no podrá contar con el central Juanmi, expulsado la pasada jornada y había sido titular en todos los encuentros de Liga, ni con el lesionado Nico Espinosa.

La buena noticia para el conjunto herculano es la recuperación de su portero titular, Carlos Abad, que ha superado la sobrecarga que le impidió acabar el partido de la pasada jornada, y la del lateral Alberto Candelas, quien ya ha dejado atrás una dolencia cervical, por lo que en principio regresará a la alineación.

Tras la derrota la pasada jornada en Sagunto se intuyen cambios en la alineación, en la que podría entrar, por primera vez como titular, el argentino Agustín Coscia. Una posible alineación del Hércules puede ser la formada por Carlos Abad, Samu Vázquez, Josema, Ryan Nolan, Candelas; Artiles, Mangada, De la Nava, Alvarito, Ketu y Coscia.

Alcoyano

El Alcoyano buscará resarcirse de la dolorosa derrota de esta semana en un partido aplazado en el Nuevo Colombino de Huelva en su visita este domingo (12 horas) a un Atlético Baleares que vive su mejor momento de la temporada y al que se medirá con importantes bajas.



El traspiés ante el Recreativo ha supuesto un frenazo en seco al buen momento que vivían los de Vicente Parras que, después de una irregular trayectoria, habían conseguido enderezar el rumbo y sumar siete de los últimos nueve puntos posibles, incluidos los tres de su brillante victoria en La Rosaleda ante el Málaga.



Sin embargo, la imagen dada por el Alcoyano en el Nuevo Colombino fue mala. De hecho, el propio técnico ha reconocido esta semana que si juegan de la misma manera no le ganarán ni al Atlético Baleares "ni a nadie".



El conjunto balear se encuentra en su mejor momento de la temporada. Ha ganado sus dos últimos partidos como local y si el domingo derrota al Alcoyano podría salir del descenso después de catorce jornadas.



Los de Vicente Parras llegan, además, con bajas importantes, puesto que el técnico no podrá contar con el portero José Perales, el centrocampista Imanol García y el delantero Raúl Alcaina, tres jugadores en teoría titulares.



Después de lo sucedido en Huelva, se esperan cambios en el once inicial y también tácticos. Parras apostó en el Nuevo Colombino por una defensa con tres centrales, para en el descanso volver a su dibujo clásico de 4-4-2, al que se espera que dé continuidad. El posible once puede estar integrado por: Jaume Valens; Campabadal, Primi, Farru y Nieto; Lara, Albisua, Juanan, Agüero; Pablo Ganet y Pradera.

La Nucía

La Nucía afronta este domingo (12 horas) un partido crucial ante el Atlético Saguntino en el estadio Olímpic Camilo Cano en el que necesita sumar los tres puntos para no descolgarse en el fondo de la clasificación del grupo 3 de Segunda RFEF.



La última derrota nuciera en Alzira (3-0) supuso un jarro de agua para un equipo que confiaba en cambiar su dinámica de resultados tras imponerse una semana ante al Terrassa (2-1) en su primera victoria como local.



El varapalo sufrido en el Luis Suñer Picó obliga a La Nucía a levantarse de la lona para no ver comprometida la permanencia en la categoría. El equipo rojillo sigue siendo colista y tiene la salvación a seis puntos.



En este escenario, el enfrentamiento con el Atlético Saguntino, rival directo en la lucha por eludir el descenso, adquiere forma de macht ball dado que el conjunto romano marca la frontera con la permanencia.



La posible alineación de La Nucía para este encuentro puede estar formada por Iglesias, Kiko Caler, Víctor Savall, Mario Robles, Kevin Toner, Dasquet, Eneko Delgado, Javi Martín, Rubén Saiz, Alberto Rubio y Mariano Sanz.

Sigue los temas que te interesan