Salto mortal sin red para el Hércules ante el Formentera

Acaba de doblar marzo y el Hércules ya tiene la soga al cuello. El equipo alicantino, noveno, recibe otra vez sobre el alambre y en el Rico Pérez al Formentera (11:30 horas), rival directo distanciado en cuatro puntos. El conjunto balear defiende su quinta plaza, la última que da opción a pelear por la fase de ascenso y la única a [la que el conjunto herculano, tras una temporada errática, ya puede aspirar.

Todo lo que no se ganar condenará al Hércules a vagar por la nada en las últimas ocho jornadas de la competición, ya que el Formentera ganó el partido de la primera vuelta, por lo que añadiría el coeficiente particular a su ventaja.

Las buenas sensaciones y expectativas que había provocado Lolo Escobar tras su llegada al banquillo en diciembre se han evaporado en apenas un mes. El extremeño llegó a afirmar, tras las primeras siete jornadas, en las que remolcó al equipo hasta la zona de promoción, que tenía ganas de ver a su Hércules, entonces invicto, en los duelos ante los equipos de arriba para comprobar su evolución real.

[Lolo Escobar cumple 100 días en el Hércules en su momento más triste]

El resultado no puede ser más desolador: cero puntos de 12 posibles ante cuatro de los equipos que le preceden en la tabla, como Espanyol B, Teruel, Mestalla y Peña Deportiva. “Al principio no estábamos tan bien y sacábamos más puntos de los que merecíamos y ahora tampoco estamos tan mal para perder tanto. No hemos sido tanto como antes ni tampoco como ahora”, afirma el técnico, quien defiende su trabajo al recordar que llegó a un Hércules que luchaba por no descender a Tercera y ahora, a nueve jornadas del final, aún depende de sí mismo para pelear por el ascenso.

“Hay que resetear y ser el mejor de una mini liga de nueve jornadas, ya que no hemos podido ser el mejor, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto de una de 34”, explica Escobar, quien desea agarrarse a la última bala que le queda al Hércules gracias a la irregularidad de los rivales. “Nos han dado una oportunidad y vamos a agarrarnos a ella con uñas y dientes. En cualquier otra competición estaríamos ya fuera”, asumió.

El Hércules, que recupera para esta decisiva cita Raúl Ruiz y Riera tras sanción, tiene las bajas de Nico Espinosa y César Moreno, lesionados, mientras que Christian Cedrés cumplirá el segundo de sus cinco partidos de suspensión. Además, el central Diego Jiménez se retiró del entrenamiento de este sábado lesionado, por lo que es seria duda para el encuentro.

Una posible alineación del Hércules puede ser la formada por Carlos Abad; Raúl Ruiz, Riera, Mario Gómez, Retuerta; Maxi Ribero, Toscano, Míchel, Artiles, Alvarito y Jean Paul o Harper.

Más problemas judiciales

Por otro lado, la Audiencia Provincial ha desestimado los recursos interpuestos por el Hércules, la Fundación, Carlos Parodi, José León y Valentín Botella por el llamado ‘caso Abde’, por lo que quedan a la espera de que se decrete la apertura de juicio oral y ser juzgados por un presunto desvío de fondos por valor de dos millones de euros que, supuestamente, se trocearon en 34 cheques para no hacer frente a la deuda que el club mantenía con Hacienda. La decisión, notificada este viernes, no altera los planes de la defensa herculana, que asegura que era algo “previsto y esperado”.

