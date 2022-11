Peña carga con la confección de la plantilla y confía en el mercado para mejorarla

Paco Peña ha salido este miércoles a la escena, posiblemente en el peor momento deportivo del club de Alicante en décadas, para cargar con la cruz de la planificación de la plantilla y asumir su total responsabilidad del fracaso del equipo. El extremeño entiende que con el Hércules en zona de descenso a Tercera es el momento de dar la cara y hacer "autocrítica", si bien invita al resto de los actores, entrenador y plantilla, a hacer lo mismo.

"La última palabra siempre la he tenido yo", asegura al ser cuestionado por la influencia de otros asesores externos, como Javier Portillo o Quique Hernández, en la confección de una plantilla que hace aguas. Peña sigue confiando en el grupo "al cien por cien", pero no oculta que el mercado de invierno será vital para revitalizar al equipo.

"No sé si serán cinco o seis fichajes, pero vamos a traer gente seguro para que mejoren el nivel y podamos estar en la zona alta", confiesa el extremeño, quien admite sin pudor que el Hércules tiene "un problema en defensa", donde observa errores individuales impropios de la categoría.

[El Hércules condena las actitudes violentas de aficionados y los incidentes en su estadio]

El secretario técnico se agarra a que el Hércules también hizo "cosas buenas" al inicio del curso y señala la derrota en Teruel, donde el equipo aspiraba al liderato, como el punto de inflexión negativo del proyecto.

"Estoy seguro de que lo vamos a solventar. Vamos a cambiar el rumbo", afirma Peña, quien se ha mostrado comprensivo con el enfado de la afición, si bien pide no cruzar "la línea" que en su opinión se atravesó el pasado domingo con el intento de asalto del palco protagonizado por un grupo de seguidores.

"Hay cosas que no se pueden permitir. Hubo un momento de peligro para la integridad de mucha gente, incluso niños", recuerda.

El entrenador

En cuanto al futuro de Ángel Rodríguez en el banquillo, Paco Peña no quiso ratificar ni especular. "Está fuerte, con ganas y trabaja de forma espectacular. Está convencido de sacar esto adelante", se ha limitado a afirmar el técnico, quien no se arrepiente de haber aceptado la oferta del Hércules el pasado verano.

"Yo ya he estado nueve años aquí y sabía dónde me metía. Podía haberme quedado en mi zona de confort en el Intercity, pero me gusta el reto. Aquí no hay término medio ni zona gris. Ahora estamos en lo negro, pero si ganamos dos partidos toda esa gente que nos espera fuera nos estará animando", ha explicado.

[La afición estalla contra Enrique Ortiz y pide su marcha como "única solución para el Hércules"]

Sigue los temas que te interesan