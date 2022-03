El Hércules busca un golpe de efecto en La Nucía

Jornada grande en el grupo V de Segunda RFEF. La competición ofrece un partido de calibre superior a su propia categoría con la visita del Hércules, el gran candidato al ascenso, este domingo (18:00 horas, Alacantí TV) a La Nucía, líder sólido y pétreo de la competición. El tercero desafía al primero en busca de unos puntos que pueden ser decisivos en la lucha por el campeonato y esa primera plaza que garantiza el ascenso directo.

La batalla deportiva será seguida con especial interés por el segundo clasificado, el Intercity, que juega horas antes ante el filial del Granada (Antonio Solana, 11:45 horas) y que puede ser el gran beneficiado de la jornada si es capaz de ganar su partido. Y es que su triunfo, combinado con el del Hércules o el empate en el Camilo Cano, le permitirá cerrar la jornada como líder.

Hércules y La Nucía llegan a la cita separados apenas por dos puntos. En caso de victoria, el equipo de Sergio Mora voltearía la clasificación y sumaría, además, el punto del coeficiente particular, algo que se antoja decisivo en una competición llamada a resolverse por fotofinish.

El empate dejaría las cosas como están, salvo si el Intercity es capaz de ganar, mientras que la victoria de La Nucía alejaría a los herculanos a seis puntos, cinco más el golaverage, a falta solo de nueve jornadas.

“La Nucía ha sido el mejor equipo y el más regular”, reconoció en la previa Mora, quien confía en que el Hércules esté a la altura del escudo en la primera gran encrucijada de la temporada y en un escenario en que el equipo ha sufrido dos derrotas muy dolorosas y que abrieron profundas heridas (3-0 y 2-1) en sus dos únicas visitas. "Se verá un buen partido con ritmo y tensión entre dos buenos equipos”, asegura el madrileño.

Para aspirar a asaltar el Olímpico Camilo Cano el Hércules está obligado a mejorar sus números como forastero, sobre todo desde que comenzó la segunda vuelta. Ni ganó ni marcó ante Granada, Mar Menor, Socuéllamos y Atlético Levante. “Fuera de casa no dominamos las áreas y si no lo haces no vas a ganar”, aviva el preparador herculano, que no podrá contar para el partido con Federico Bikoro, quien cumplirá el segundo de los cinco partidos de suspensión con los que fue sancionado tras la expulsión ante el Levante.

La gran duda es Pedro Sánchez, que sigue convaleciente de una lesión en el tobillo y tiene muy complicado llegar al partido.

La posible alineación del Hércules, que estará escoltado por medio millar de aficionados en las gradas del Olímpico Camilo Cano, será la formada por Adri López; Jose Manuel, Diego Jiménez, Carlos David, Álex Martínez; Raúl Ruiz, César Moreno, Borja Díaz, Borja Galán; Raúl González y Aketxe.

Tres puntos "muy importantes"

Por su parte, César Ferrando, entrenador de La Nucía, señaló que van a jugar "contra un gran equipo, pero nosotros también lo somos” para añadir que “son tres puntos muy importantes, pero cuando faltan ocho jornadas lo más importante ahora es poderte levantar rápido si hay un tropiezo”.

El técnico valenciano de La Nucía también se refirió a la expectación que ha despertado este choque frente al Hércules. “La afición sabe lo que nos jugamos, siempre han estado con nosotros y esperamos que nos apoyen también en esta ocasión para sumar los tres puntos”, dijo César Ferrando.

Con todo ello, para este nuevo encuentro ante el Hércules de Alicante en el estadio Olímpic Camilo Cano, el técnico César Ferrando podría alinear a Jaume Valens, Romera, Álex Salto, Moisés, Kevin Toner, Fer Pina, Dasquet, Adri León, Rubén, Mariano Sanz y Fofo.

