El Comité de Disciplina abre un informe reservado para aclarar si Rafa Mir tuvo un comportamiento racista

Omar El Hilali y Rafa Mir, en el partido entre el Elche y el Espanyol.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acordado este miércoles la apertura de un informe reservado para esclarecer si el delantero del Elche, Rafa Mir, incurrió en un comportamiento racista durante el partido disputado el pasado domingo ante el Espanyol en el estadio Martínez Valero.

La decisión del órgano disciplinario se produce después de que el lateral del conjunto catalán Omar El Hilali denunciara sobre el terreno de juego que el atacante ilicitano le había dirigido un comentario xenófobo en el transcurso del encuentro.

En concreto, según la versión del futbolista del Espanyol, Mir le dijo que había llegado "en patera", una expresión de carácter despectivo vinculada a la inmigración irregular.

El Comité ha optado por abrir un informe reservado con el objetivo de recabar información antes de determinar si procede incoar un expediente disciplinario y, en su caso, imponer una sanción. En las próximas semanas se tomarán declaraciones a los jugadores implicados y a otros posibles testigos para tratar de aclarar lo sucedido.

No obstante, la investigación se presenta compleja, ya que el intercambio verbal entre ambos futbolistas se produjo mientras se tapaban la boca con las manos, una práctica habitual en el fútbol profesional para evitar la lectura labial. Las imágenes de televisión, por tanto, no permiten confirmar el contenido de la conversación.

La denuncia de El Hilali obligó al colegiado del encuentro, Iosu Galech Azpeitia, a detener momentáneamente el partido y activar el primer paso del protocolo antirracista previsto por la normativa federativa.

Aunque ninguno de los integrantes del equipo arbitral escuchó la supuesta expresión, el árbitro dejó constancia en el acta de la acusación formulada por el jugador del Espanyol.

Tras el encuentro, el entrenador del conjunto catalán, Manolo González, expresó su respaldo total a la versión de su futbolista y reclamó una investigación exhaustiva. Por su parte, el técnico del Elche, Eder Sarabia, pidió prudencia y solicitó que se valoren los hechos con pruebas antes de emitir juicios concluyentes.

Apoyo institucional

El Elche ha mostrado públicamente su respaldo a Rafa Mir, máximo goleador del equipo, en un momento delicado desde el punto de vista deportivo. El club ilicitano ha reiterado, no obstante, su condena firme a cualquier manifestación de racismo tanto en el deporte como en la sociedad.

El presidente de la entidad, Joaquín Buitrago, defendió la presunción de inocencia del delantero y pidió "prudencia y no entrar en conjeturas, ni indicios ni comentarios" hasta que el proceso concluya. El dirigente subrayó que el jugador niega haber realizado el comentario que se le atribuye y confió en que el informe reservado permita esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible.

Este procedimiento disciplinario coincide en el tiempo con otro frente judicial abierto para el futbolista, que se encuentra a la espera de juicio por una presunta agresión sexual a dos jóvenes cuando militaba en el Valencia, una circunstancia que añade mayor repercusión mediática al caso.