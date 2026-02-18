El goleador Rafa Mir rechazó cualquier opción de salir del club en el pasado mercado y no descarta seguir en la entidad

El Elche se agarra a Rafa Mir en uno de los momentos más delicados del curso. El delantero murciano, máximo goleador del equipo con seis tantos, regresa tras cinco semanas de baja en plena sequía de resultados y después de un mercado de invierno en el que su posible salida planeó sobre el club. Su vuelta no es solo una buena noticia médica. Es una necesidad competitiva.

"El equipo tiene más juego que puntos", afirmó el atacante murciano, convencido de que la clasificación no refleja lo que produce el conjunto ilicitano.

En el vestuario se insiste en esa idea. El equipo compite y genera, pero no termina de traducir ese caudal en victorias. "El equipo está trabajando al máximo, ya se vio el otro día lo que somos y ese es el camino a seguir", indicó.

La lesión le apartó durante cinco semanas en un tramo en el que el Elche perdió contundencia en el área. Mir pudo reaparecer antes, pero la experiencia le aconsejó no precipitarse y esperar.

"Podía haber vuelto antes, pero preferí hacerlo en mejores condiciones. He tenido más paciencia y cabeza que en Valencia", explicó en alusión a una recaída anterior provocada por las prisas.

Su regreso coincide con un escenario de urgencia ofensiva. Sin él, el equipo perdió amenaza en el área rival y capacidad para fijar centrales.

Su nombre fue uno de los que más sonó durante el mercado de invierno. El delantero no eludió la cuestión y dejó un mensaje nítido. "El Elche me ha dado mucho y quiero devolvérselo. Estamos en un momento para estar centrados y no en otras cosas. Eso lo lleva mi gente de confianza, pero es una realidad que aparecen situaciones".

Pese a ello, Mir, que llegó al club cedido por el Sevilla, asegura que su intención siempre fue clara. "Quería continuar aquí. En el Elche estoy muy feliz. La gente me ha tratado muy bien, la afición, los compañeros, hay un ambiente bueno para seguir rindiendo", apostilló.

Mir cerró cualquier debate sobre su futuro inmediato. "Ya lo analizaremos cuando toque. Ahora hay que estar con la cabeza aquí, dar el máximo y ya llegará su momento", sentenció el subcampeón olímpico, ya centrado en el partido del viernes en San Mamés, escenario del último triunfo a domicilio del Elche en Primera División hace tres años.

"Si somos fieles a nuestro estilo, las victorias llegarán dentro y fuera", asegura Rafa Mir, que espera un partido exigente ante el Athletic Club, aunque insiste en que el vestuario está "tranquilo" y convencido de que la reacción llegará.

El Elche, a un punto del descenso, necesita resultados. Y necesita goles. El regreso de su máximo artillero coincide con el tramo en el que el equipo más lo reclama. San Mamés medirá su impacto en un equipo que lo ha añorado demasiado.