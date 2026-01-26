El Elche abre el baile del mercado de invierno con el chileno Cepeda

El Elche arranca oficialmente el mercado de invierno con la incorporación del extremo chileno Lucas Cepeda, un movimiento que abre una etapa de ajustes en la plantilla tras una serie de resultados irregulares y la reciente salida del joven Ali Houary, cedido al Mirandés.

El club ilicitano, que atraviesa un momento delicado en lo deportivo, ha comenzado a mover ficha con la intención de reactivar la dinámica del equipo y reforzar una estructura que, en estos momentos, se encuentra en revisión.

Cepeda, de 23 años, llega procedente de Colo Colo y ha firmado contrato hasta junio de 2030, lo que refleja la apuesta del Elche por un perfil joven, con margen de crecimiento y proyección a medio y largo plazo.

El futbolista ya se encuentra en la ciudad, ha pasado reconocimiento médico y ha formalizado su vinculación con la entidad en las oficinas del club, propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik. Su adaptación podría ser inmediata, ya que el cuerpo técnico no descarta que pueda debutar este sábado ante el Barcelona.

La llegada del extremo chileno no es un movimiento aislado, sino el primero de una serie de operaciones que el Elche prevé cerrar en los próximos días. Tanto la dirección deportiva como el entorno del vestuario asumen que el mercado de invierno será especialmente activo, con previsión de nuevas incorporaciones, pero también de salidas.

Varios futbolistas se encuentran actualmente en una situación inestable, pendientes de su continuidad, su rol en el equipo o posibles ofertas – David Affengruber y Álvaro Núñez- que puedan desbloquear cambios en la plantilla.

En ese contexto, el fichaje de Cepeda responde a la necesidad de dotar al equipo de mayor profundidad, velocidad y desborde en las bandas, una de las carencias detectadas en el primer tramo de la temporada.

El chileno debutó como profesional en el Santiago Wanderers y dio el salto a Colo Colo, uno de los clubes más exigentes del fútbol sudamericano, donde logró consolidarse y fue elegido mejor jugador joven del torneo chileno.

Mientras tanto, el mercado sigue abierto y el movimiento en los despachos promete ser constante. El Elche busca ajustar su plantilla a las necesidades reales del equipo, equilibrar posiciones y liberar fichas si es necesario para dar entrada a nuevos perfiles.

La salida de Ali Houary ha sido solo el primer síntoma de un proceso que apunta a ser más profundo y que podría modificar de forma notable el grupo actual. Con Cepeda ya en dinámica y a la espera de nuevas operaciones, el Elche inicia un tramo decisivo del curso, consciente de que el mercado de invierno puede marcar el rumbo de la temporada. El baile ha comenzado y todo apunta a que aún quedan muchos pasos, algunos inesperados, por dar.