El Elche saca músculo por su buen arranque de temporada: "No le tememos a nadie y nos temen"

Decretado el estado de optimismo en Elche. La excelente dinámica del equipo en su regreso a Primera sólo es una consecuencia más de la situación por la que atraviesa la entidad, en plena expansión deportiva, económica, social y patrimonial.

El club ilicitano vive su mejor momento desde que arrancó el siglo XXI, con récord de abonados incluido, por lo que resulta imposible sujetar la euforia en una entidad que hace sólo una década vio comprometida seriamente su existencia tras un descenso administrativo que estuvo a punto de provocar otro por impagos y la caída a Tercera.

Hasta el presidente, Joaquín Buitrago, un dirigente comedido en sus palabras, se ha dejado llevar por la ola que le rodea.

"Hacía muchos años que no teníamos la sensación de un club grande y poderoso. No nos da miedo nadie, sea modesto o grande, y los de la Champions nos temen", afirmó este martes el dirigente durante la tradicional ofrenda floral del club a la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Asunción, en la Basílica de Santa María.

El acto ha contado con la presencia de la primera plantilla, así como de representantes del primer equipo femenino, del filial y de las categorías inferiores del fútbol base. La obligada visita a la Patrona se ha retrasado este año por motivos logísticos, ya que Buitrago deseaba que estuvieran en el acto todos los componentes de la plantilla.

El presidente aprovechó la ofrenda para pedir "salud" para jugadores, técnicos y aficionados "y reflexionar sobre los valores cristianos" que, en su opinión, transmite la entidad.

No ha hecho falta rezar por la marcha del equipo, cuyo rendimiento roza el notable tras nueve jornadas disputadas del campeonato.

"Si seguimos en esta línea el equipo no va a sufrir", señala el mandatario, para el que más allá de la posición en la que acabe el equipo lo importante es "seguir ilusionando y jugando como en las primeras jornadas".

"La valoración es positiva porque hemos generado un ambiente en el que la gente, más allá del resultado, se va satisfecha del campo. Ve que su equipo compite y tiene una forma de jugar que agrada", añade el presidente, que destaca el "gran sentimiento" que hay en la ciudad con su equipo. "Los niños no son del Madrid, Barcelona o Atlético, sino del Elche", presume Buitrago.

Polémica y obras

Tan orgulloso se siente Buitrago del Elche que ni siquiera la polémica del último partido ante el Athletic provoca su indignación. "A veces (los árbitros) se equivocan por la presión que tienen para no cometer errores en contra de determinados equipos, pero no percibo animadversión", afirma. "Puede ser que el domingo hubiera un error, pero a veces te dan y otras, te quitan", añade el presidente.

El dirigente no olvida el área patrimonial del Elche y ha anunciado que espera que a partir de enero se puedan iniciar las obras de la Ciudad Deportiva.

"Estamos trabajando en el diseño y en definir la edificación. Las dimensiones de los vestuarios, el gimnasio, la cocina… Estamos ultimando el proyecto para pedir la licencia de obras al Ayuntamiento, que ya anunció que nos dará facilidades", argumenta el presidente.

"Tenemos el club saneado. La primera etapa fue de reestructuración y ahora estamos haciendo las cosas con cabeza. En el mercado no tuvimos necesidad de vender y vinieron los que queríamos que vinieran", indica el presidente, que ha confirmado que la planificación deportiva, con renovaciones incluidas, nunca se detiene.