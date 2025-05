Bragarnik ve al Elche con muchas opciones de ascenso, protesta por los arbitrajes y quiere atar a Sarabia

El propietario del Elche, Christian Bragarnik, ha aprovechado la semana más tensa para su equipo de toda la temporada para enviar un mensaje de optimismo, confianza y tranquilidad a todo el entorno del club franjiverde.

El empresario argentino, que ha repasado todos los temas de actualidad de la entidad, ha centrado su discurso en tres pilares: la pelea por el ascenso, la polémica con los arbitrajes y la posible continuidad en el cargo del entrenador, Eder Sarabia.

A pesar de que el Elche ya no depende de sí mismo tras haber cedido la iniciativa a Levante y Mirandés, Bragarnik asegura que el equipo tiene "muchas opciones" de conseguir el ascenso directo a Primera si es capaz de ganar sus dos últimos compromisos ante Málaga y Deportivo de La Coruña.

Para este último desplazamiento a tierras gallegas, el empresario ha anunciado que el club financiará un tren para 500 aficionados siempre que el Elche llegue con opciones de ascenso directo.

"Yo estoy muy ilusionado y todos estamos preparados para cumplir el sueño de volver a Primera", afirma el dirigente, que ha recordado que su equipo cuenta con 71 puntos y que el año pasado los dos clubes que ascendieron directamente lo hicieron con 74 y 72 puntos.

Para el argentino, el Elche ha sido uno de los mejores equipos de la competición y pese al bajón de las últimas jornadas, en las que perdió el liderato, insiste en que está siendo un ejercicio "ilusionante".

Bragarnik ha desvelado que los inicios del curso fueron "difíciles", pero presumió de que el Elche está cerca de su objetivo "siendo protagonista y teniendo el balón".

"Con esta forma de jugar hemos convencido a la afición. Vamos a afrontar estos últimos partidos jugando de frente, siendo protagonistas e intentando ganar", ha afirmado el agente futbolístico, que ha confesado que, pese a que no puede asegurar que el equipo alcance el objetivo, está "convencido de que lo va a lograr".

"Todas las metodologías son válidas, pero el de esta propiedad es de esta manera", ha subrayado el patrón franjiverde, que ha evitado los reproches a los adversarios de sus rivales directos en busca de un posible favor. "No podemos refugiarnos en terceros, tenemos que hacer nuestro trabajo", afirma.

Polémica arbitral

El dirigente sí ha mostrado su malestar sin disimulo con el colectivo arbitral. Fruto de este enfado es la queja formal que ha presentado el club por los últimos arbitrajes, especialmente por el de la última jornada ante el Huesca (2-1).

El empresario afirma que no duda de la "honestidad" de ningún colegiado, pero ha desvelado que ha pedido a la comisión técnica que en estos últimos partidos de tanta tensión se designe a árbitros "con mayor experiencia".

"El del otro día no estuvo a la altura de las circunstancias y cometió algunos errores que podemos cometer todos. Pero hubo acciones similares en el mismo partido que no fueron tomadas de la misma manera", denuncia el argentino, que ha desvelado que, tras el partido, le reprochó al árbitro "haber jugado con la ilusión de todos los ilicitanos".

"Solo pido árbitros con mayor experiencia para estos partidos, como se hace en las finales", defiende el propietario del Elche, que también reclama cuando acabe la competición una reunión entre árbitros y clubes para "mejorar la competición". "El mensaje no es de crítica, sino constructivo para que la Liga siga creciendo y tengamos el mejor arbitraje", apostilla.

El entrenador

Y con la vista a medio plazo, el Elche ha iniciado los contactos para prolongar el contrato de su entrenador, Eder Sarabia, cuyo compromiso con la entidad finaliza el 30 de junio, con independencia de la categoría en que milite el equipo.

"Estamos muy convencidos con Eder y hemos barajado la posibilidad de una de ampliación", ha confesado Bragarnik, que ha precisado que, pese al interés, el Elche no depende de un nombre, sino de una idea de juego y de un perfil de entrenador.

"Eder no era un entrenador tan buscado hace un año, pero ahora sí será más buscado. Haremos todo lo posible para que se quede", insiste el argentino, que destaca que entre la dirección del club y el cuerpo técnico "hemos construido una relación sincera". En este sentido, ha defendido la labor del secretario técnico, Pepe Contreras, al que pretende entregar galones y rodear de más profesionales.

Bragarnik también indicó que su compromiso con la entidad es máximo, ya que tiene "fuerzas" para seguir en la dirección del club más allá del resultado deportivo de la temporada.

"El día que no tenga fuerzas seré sincero, más allá de ganar dinero. No es cuestión de mantenerse en el poder cuando uno no tiene fuerza", argumentó el empresario, que insistió en que el Elche no necesita vender jugadores, por lo que hará lo posible por "convencer" a Nico Fernández para que siga en la entidad.

El dirigente también ha analizado la situación económica de la entidad, que ha calificado como histórica tras recordar que el Elche ha saldado una deuda de 40 millones con 10 años de antelación. Además, ha explicado que las obras de remodelación del estadio se encuentran en plena fase de saneamiento y que a pesar de algunos retrasos, motivados por el mal estado de las estructuras, confía en que estén finalizadas al inicio del próximo curso.