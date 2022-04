El Elche pierde por la mínima ante el Athletic con gol en el descuento de Josan

Noticias relacionadas El Elche busca la tranquilidad de la permanencia ante un Athletic que anhela Europa

El Elche pierde por la mínima ante un Athletic con un gol in extremis de Josan Fernández en el tiempo añadido tras los dos primeros tantos de Alex Berenguer y Asier Villalibre. A pesar de la derrota, los de Francisco Rodríguez siguen manteniendo los seis puntos de ventaja sobre el descenso. Mientras, los de Marcelino alimentan la ilusión por los puestos en Europa.

Berenguer abrió el marcador a la media hora de partido rematando con una media chilena una jugada entre Iker Muniain y Yuri en la que inicialmente se sancionó al lateral con fuera de juego, según la crónica de Ramón Orosa para Efe. Villalibre puso el 2-0 ya en el tramo final definiendo perfecto una preciosa pared con Raúl García. Y Josan acortó distancias en el añadido bajando un gran pase largo y superando a Unai Simón.

El Elche comenzó parejo el choque, aunque con el Athletic dominando cada vez más y activando poco a poco a sus delanteros. En especial a Iñaki Williams, que gozó de hasta tres ocasiones de gol en el primer cuarto de partido bien nutrido con balones al espacio por Sancet.

En la primera no encontró pase, en la segunda no pudo superar a Badía y en la tercera su tiro cruzado dio en un poste. Tras esta última se le anuló un gol a Berenguer por claro fuera de juego. La primera llegada peligrosa del Elche se produjo en el minuto 28, un centro envenenado de Morente que paró junto al primer palo Unai Simón.

Gol anulado a Berenguer

Arreció en su asedio el Athletic y a Berenguer se le anuló su segundo tanto, también por fuera de juego. Pero el VAR examinó la jugada, la posición no era ilegal y validó la posición de Yuri antes de centrar para el acrobático remate del extremo navarro. Un golazo nacido en un gran pase del capitán Muniain a Yuri.

Acusó el tanto el Elche, que, aunque ya había dado muestras de que no era su día, con el 1-0 se vino abajo. Y el Athletic no dejó de percutir su área ya fuese con juego posicional o al contraataque. Pero tampoco era el día en el remate de Williams, que no fue capaz ni de conectar un cabezazo franco a centro de Sancet, con el que había hecho la pared en una contra.

Un disparo anterior de Yuri, en un golpe franco desde la frontal, y un remate de Sancet y una última oportunidad de Ponce en el descuento finiquitaron una primera mitad en la que lo peor fue la lesión del internacional argentino Lucas Boyé, que fue relevado en el minuto 18 por unas molestias en la zona de los aductores.

Menos ocasiones

Siguió animado el segundo tiempo, aunque con menos ocasiones. La primera otra vez de Williams, un disparo flojo desde la frontal tras controlar un balón complicado. Desde esa misma zona buscó el poste Petxarroman ya tras los primeros cambios de ambos equipos. Tres juntos del Elche y dos del Athletic. Badía respondió bien al este domingo medio centro rojiblanco.

Sin Sancet, el Athletic fue perdiendo clarividencia en ataque y el Elche, aunque no demasiado, fue estirándose en busca de un empate que amenazó en un par de centros desde a izquierda y, sobre todo, en varias incorporaciones por la derecha de Josan y Ponce.

Pero el choque siempre estuvo más ladeado hacia al área visitante, donde Villalibre, ganador en las disputas aéreas, remató alto un buen centro desde la derecha.

Fue un anticipo del 2-0. Una pared entre Raúl García y Villalibre, que volvió a ganar la disputa a su par, esta vez en el cuerpo a cuerpo, y cruzó el remate, sin demasiado ángulo, ante Badía.

Aún tuvo otra Villalibre y una última el Elche antes del 2-1 de Josan en un balón largo que controló, perfecto, antes de plantarse ante Unai Simón y batirle por abajo.

El final del partido que fue casi un homenaje de la grada a Villalibre, un jugador al que adora y al que las lesiones han amargado la temporada. Con esta victoria el Athletic se acerca a un punto del séptimo clasificado, el Villarreal, y a cuatro del sexto, una Real Sociedad que juega el lunes, que es el último que asegura Europa.

Ficha técnica

2 - Athletic: Unai Simón; De Marcos (Zarraga, m.88), Vivian, Núñez, Yuri; Berenguer (Nico Williams, m.75), Vencedor, Vesga (Petxarroman, m.65), Muniain; Sancet (Raúl García, m.65) e Iñaki Williams (Villalibre, m.75).

1 - Elche: Edgar Badía; Palacios, Diego González, Bigas, Olaza; Tete Morente (Josan, m.58), Marcone (Raúl Guti, m.58), Gumbau, Fidel (Piatti, m.74); Pere Milla (Carrillo, m.58) y Lucas Boyé (Ponce, m.18).

Goles: 1-0 m.32: Berenguer. 2-0, m.86: Villalibre. 2-1, m.92: Josan.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los locales Vesga (m.49) y Núñez (m.95), y a los visitantes Bigas (m.47), Marcone (m.56), Carrillo (m.61) y Josan (m.67).

Incidencias: Partido de la jornada 30 de LaLiga Santander disputado en San Mamés ante 34.572 espectadores.

