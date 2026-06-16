La Generalitat admite a trámite el Proyecto de Interés Autonómico de Alicante Park.

La Generalitat Valenciana ha admitido a trámite el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) presentado por el CF Intercity para el desarrollo de Alicante Park, un paso administrativo que marca un avance relevante en la tramitación de una de las iniciativas urbanísticas y deportivas más ambiciosas planteadas en Alicante en los últimos años.

La decisión permite activar el procedimiento previsto para este tipo de proyectos estratégicos, una figura impulsada por la administración autonómica que busca acelerar iniciativas consideradas de especial relevancia para el desarrollo económico, territorial y social de la Comunitat Valenciana.

En este caso, la admisión a trámite, según explica el club, refuerza el carácter estratégico de Alicante Park, “un complejo que aspira a convertirse en un nuevo polo de actividad en la zona de Rabasa, combinando deporte, ocio, cultura y grandes eventos en un mismo espacio”.

A partir de ahora, la conselleria competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio deberá requerir al CF Intercity la constitución de una garantía provisional.

Esta fianza está destinada a avalar la consistencia del proyecto y se sitúa en el 1 % del presupuesto de inversión, con un límite máximo de 500.000 euros, que se formalizará mediante aval bancario a favor de la Generalitat. Dicha garantía será devuelta en caso de que el Consell declare finalmente el proyecto como actuación de interés autonómico.

Alicante Park se proyecta como un recinto multifuncional preparado para albergar eventos deportivos de gran formato, conciertos y actividades culturales durante todo el año. El diseño contempla una infraestructura capaz de acoger espectáculos musicales con más de 30.000 asistentes, además de un estadio de fútbol con capacidad inicial para 10.000 espectadores, ampliable en función de la demanda y del desarrollo del proyecto.

El complejo incluirá también zonas de restauración, espacios para eventos y áreas vinculadas al deporte y al ocio, con el objetivo de generar actividad continuada más allá de los grandes acontecimientos. Según las previsiones del proyecto, la instalación podría generar más de 200 empleos directos una vez entre en funcionamiento.

La inversión prevista supera los 60 millones de euros, con la ambición de convertir Alicante Park en un motor económico y de atracción de eventos a nivel nacional e internacional. El proyecto plantea además un modelo de uso permanente del recinto, con actividad distribuida a lo largo del año para consolidar su impacto en la economía local.

Uno de los hitos recientes del proyecto ha sido la adquisición de los terrenos donde se desarrollará el complejo. El CF Intercity ha ejecutado la opción de compra sobre una superficie de aproximadamente 100.000 metros cuadrados en Rabasa, una operación que asegura la disponibilidad del suelo necesario para el desarrollo del plan.

Según informa la entidad, la compra se ha cerrado por un importe de 2,6 millones de euros, de los cuales algo más de 1,8 millones ya han sido abonados, mientras que el resto se ha estructurado mediante un pago aplazado a diez años.

Con la admisión a trámite del PIA y la adquisición del suelo ya formalizada, el CF Intercity avanza en la materialización de Alicante Park, una iniciativa que aspira a transformar la zona de Rabasa en un nuevo espacio de referencia para el deporte, el entretenimiento y la actividad cultural en la ciudad.

El proyecto, finaliza la entidad, se presenta como “una apuesta a largo plazo orientada a la dinamización del entorno y a la generación de actividad económica sostenida en el tiempo”.