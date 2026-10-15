Los siete ciclistas de Alicante completan reto de 700 kilómetros contra el cáncer: "Se nos ha unido mucha gente"

David Fernández y sus seis amigos ciclistas ya han completado otro reto para rendir homenaje a su hija Ainhoa y luchar contra el cáncer infantil.

El pasado 9 de octubre, a las 5:00 a.m., arrancó desde Ibi un reto ciclista con el objetivo de dar visibilidad y recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil. Desde los primeros kilómetros, la expedición contó con el respaldo de grupos de ciclistas de localidades vecinas como Onil y Castalla.

Rumbo a Valencia, el pelotón sumó la presencia de la conocida creadora de contenido Miriam Vilar, quien ayudó a amplificar la causa en redes sociales, así como de un numeroso grupo de deportistas de la Universidad Politécnica de Valencia.

La primera gran meta institucional tuvo lugar en el Hospital La Fe de Valencia, donde los ciclistas fueron recibidos por la Dra. Clara Calderón. La investigadora lidera un proyecto centrado en el estudio de la biopsia líquida, financiado en colaboración con diversas fundaciones y con el respaldo de la Asociación Española Contra el Cáncer.

A la salida de Valencia, el campeón paralímpico Ricardo Ten se unió a la marcha durante un largo tramo tras conocer la iniciativa. Más adelante, tras pasar Sagunto, el ex-ciclista profesional Óscar Cabedo (participante en cuatro ediciones de la Vuelta a España) se sumó también a la ruta para dar su apoyo al grupo.

Rumbo a Pamplona

Tras completar la primera etapa en Calamocha, el equipo partió a la mañana siguiente a las 6:30 a.m. para afrontar el trayecto hacia Navarra. Siete ciclistas avanzaron solos frente a intensas ráfagas de viento hasta alcanzar su destino alrededor de las 6:00 p.m. "Éramos los siete solos contra el viento", asegura David, emocionado.

En Pamplona, la expedición fue acogida en las instalaciones del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) por Enrique Asaín, director de relaciones institucionales, y por la investigadora Eirati, vinculada al proyecto de virus oncolíticos.

El equipo al completo al llegar a la meta. Cedida

El acto contó con la cobertura de medios especializados como Ciclismo Levante. Durante la recepción en el salón de actos, se expuso ante los asistentes la labor investigadora del centro y su modelo como fundación sin ánimo de lucro, donde cada recurso recibido se reinvierte íntegramente en la lucha contra la enfermedad.

Impacto y colaboración institucional

El reto ha cumplido sus principales objetivos de visibilidad mediática y alianzas estratégicas. Con el apoyo publicitario de los ayuntamientos de Ibi y Castalla, la iniciativa mantendrá abiertos sus canales de donación durante las próximas semanas antes de publicar el informe económico definitivo.

Además, se ha puesto a la venta la equipación oficial del reto en alianza con la marca deportiva Gsport para canalizar ingresos continuos hacia la fundación. Como mirada al futuro, la organización ya trabaja en la fecha de su próxima gala benéfica anual, dando continuidad al éxito de su anterior edición.