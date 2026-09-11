Abraham Rochel: "Tenemos que empezar a escribir nuestra propia historia en el balonmano de Alicante"

Abraham Rochel (Alicante, 1978) ha ganado poder en el Horneo Alicante. Exjugador y con una larga trayectoria ligada al balonmano, este verano ha pasado de director deportivo a director general, una responsabilidad que compagina con su papel de arquitecto de la plantilla junto al entrenador Roi Sánchez.

Hijo del mítico Pitiu Rochel, cuyo nombre lleva el pabellón en el que juega el equipo, entiende el proyecto como un reto deportivo, pero también como algo personal. Su objetivo profesional y vital es ayudar a consolidar el balonmano de élite en Alicante y que el Horneo, que arranca este sábado la competición (20:30 horas) ante Torrelavega, pueda escribir su propia historia.

Pregunta: Quedan horas para el comienzo de la competición ante el Bathco Torrelavega, uno de los huesos de la Liga. ¿Qué sensaciones tiene para la temporada?

Respuesta: Ahora son muy positivas. Luego iremos viendo cómo va la temporada. El trabajo del año pasado fue extraordinario y vamos a intentar superarlo. Creo que hemos mejorado la plantilla, ahora es más completa y acorde a los gustos del entrenador.

P: ¿En qué ha cambiado la plantilla más allá de los seis fichajes?

R: La plantilla del año pasado estaba confeccionada acorde al anterior entrenador. La de ahora se acerca más al prototipo que quiere Roi. Estamos contentos con los que siguen y con los que han llegado. Pensamos que tenemos una plantilla completa para competir.

P: Ha pasado de director deportivo a director general. ¿Cómo lleva lo de ampliar competencias?

R: Es un cambio, porque toca estar más pendiente de todo, como la organización o la comunicación entre las distintas áreas. Me quita tiempo para estar pendiente de lo que sucede en la pista, porque a mí me gusta ver el día a día, estar en los entrenamientos y conversar con el cuerpo técnico.

P: El club ha crecido y era necesario profesionalizar las áreas de trabajo.

R: Así es. Estamos en una competición completamente profesional y eso exige crecer y realizar cambios. Vamos a entrenar ya por las mañanas, por ejemplo. En mi época de jugador no había tantos profesionales en el organigrama de un club, pero ahora es necesario. Nosotros acabamos de llegar a ASOBAL y debemos mejorar en todas las posiciones y puestos. El club tiene que crecer y necesita trabajadores que dediquen todo su tiempo.

P: ¿Qué objetivos deportivos se marca para el equipo?

R: Lo primero es asegurar la permanencia y, si se puede, mirar poco a poco hacia arriba y mejorar lo del año pasado. Será difícil, porque para un recién ascendido terminar noveno y con esa cantidad de puntos fue un éxito. A lo mejor hacemos una gran temporada este año y no sumamos tantos puntos.

P: Como siempre, la competición se intuye muy igualada para una docena de equipos.

R: Si sacas al Barça y a dos o tres históricos que pelean por Europa, el resto vamos a luchar en realidad por mantener la categoría lo antes posible. Sabemos lo que nos espera.

P: El curso pasado el club vivió la experiencia de la Copa como anfitrión, pero quedó un sabor amargo en lo deportivo. ¿Tienen como objetivo clasificarse para una nueva fase final?

R: Es una competición muy diferente, pero bonita y que todo el mundo quiere jugar. Hay eliminatorias trampa antes de llegar a la fase final. No es un camino fácil, pero nos haría mucha ilusión repetir en una fase final.

P: El club y la plantilla demostraron ser fiables en su primer año en la élite. ¿Espera un paso adelante por parte de la afición y la sociedad alicantina para este curso?

R: Necesitamos de todos. Un equipo en la máxima categoría cuesta dinero y no puede tener solo el respaldo de un patrocinador o de los abonados. Necesitamos empresarios y mayor afluencia de público. Estamos contentos con la afición que se va creando. Se creó una energía positiva en el pabellón porque el equipo transmitía mucho, pero necesitamos aumentar ese apoyo para la supervivencia del proyecto.

P: Lleva apenas año y medio en el club, pero se le nota muy implicado. ¿Qué es para usted el Horneo Alicante?

R: Soy muy alicantino y muy de balonmano, lo llevo en la sangre. Desde que desapareció el Helados Alacant estaba deseando que hubiera un equipo de mi tierra de nuevo en la ASOBAL. Es un trabajo y algo personal. Voy a dedicarme al cien por cien para que este proyecto se mantenga.

P. Usted mejor que nadie conoce las raíces históricas del balonmano. ¿Piensa que fue un acierto intentar comparar al Horneo Alicante con aquel Calpisa legendario?

R: Aquella etapa del Calpisa no se va a repetir nunca. Es bonito mirar para atrás y recordar todo lo que se ha conseguido, pero tenemos que empezar a escribir nuestra propia historia en el balonmano alicantino. El mundo y el balonmano han evolucionado y un proyecto como aquel es casi imposible hoy en día. Tendríamos que tener inyecciones económicas muy potentes para acercarnos a lo que se logró con el Calpisa. Ahora no podemos plantearnos eso. Siempre hay que soñar, pero estamos lejos de aquello.

P: ¿Qué tipo de balonmano podemos esperar a partir de este sábado?

R: El clásico que le gusta a Roi. Un equipo dinámico, que juegue a un ritmo alto, que defienda bien y sea agresivo, que tenga transiciones rápidas, con variables y alternativas en su juego. Creo que algo de todo esto ya pudimos ver en la segunda vuelta de la pasada temporada.

P: El octavo jugador del Horneo Alicante debe ser el pabellón. No hay rival que no quede seducido por la mística del Pitiu Rochel. ¿Tanto se nota?

R: Yo no tuve la suerte de jugar como profesional, porque coincidió con la etapa que no hubo balonmano de élite en Alicante, pero entiendo que para los más veteranos es un escenario histórico. Aquí se han ganado Ligas, Copas y una Recopa. Y el Calpisa era, casi, una selección española, porque tenía lo mejor del país. Es normal que haya dejado esa huella en el balonmano y vamos a intentar que permanezca.

P: El club sigue apostando por el producto alicantino. Este año han llegado el eldense Juan Carlos Sempere y Daniel Reinante, dos promesas del balonmano nacional.

R: Es importante que el proyecto tenga un ADN alicantino. Queremos contar con el mayor número posible de jugadores de la tierra. Además de que hay mucho talento en la provincia, los jugadores alicantinos tienen compromiso y ayudan a crear esa comunión entre equipo, afición y provincia.