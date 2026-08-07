El Horneo Alicante llama a filas a la afición alicantina para reforzar su proyecto

El Horneo BM Alicante ha presentado este viernes su campaña de abonos para la temporada 2026-2027 bajo el lema 'Sin ti no soy nada', un mensaje que resume el momento que vive el club, cuyo deseo es crecer a nivel deportivo con el respaldo de una masa social cada vez más numerosa.

"Porque un club puede tener una gran plantilla, un cuerpo técnico de primer nivel, una historia de la que sentirse orgulloso o un escudo que represente a toda una ciudad. Pero sin su gente pierde su verdadera razón de ser. Es, en definitiva, el corazón del Horneo BM Alicante", señala el club en su campaña.

La venta de abonos llega además en plena reorganización interna. La junta directiva que preside Pepe Sánchez se ha renovado con la incorporación del ex rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, y los empresarios Perfecto Palacio y Miguel Quintanilla, y el club ha puesto en marcha un proceso de profesionalización que pasa por la sostenibilidad económica, la transparencia y una gestión más moderna.

El presidente, Pepe Sánchez, ha querido dejar claro que esta campaña no habla solo de números. "Estamos construyendo un club cada vez más profesional, más fuerte y mejor preparado para afrontar el futuro, pero ningún proyecto tiene sentido si pierde el vínculo con su gente", aseguró.

Sánchez confía en que el Pitiu Rochel vuelva a ser decisivo esta temporada. "La permanencia demostró que podemos competir con cualquiera, ahora queremos consolidarnos en la máxima categoría y seguir creciendo como institución", añadió, antes de animar a quienes todavía no han pisado el pabellón a que se acerquen esta campaña.

Precios de los abonos

El Abono Numerado, en los sectores E y F del Pitiu Rochel, cuesta 150 euros para nuevos abonados y 135 euros en renovación. El Abono Oro, en el sector H, se sitúa en 185 euros. El Abono Sin Numerar, que abarca los sectores A, B, C, D y G, tiene un precio de 135 euros para nuevos abonados y 120 euros en renovación.

El club mantiene también tarifas reducidas de 100 euros para mayores de 65 años, jóvenes de entre 6 y 17 años y personas con una discapacidad igual o superior al 33 %, siempre con la documentación correspondiente.

Los abonos familiares, que solo se pueden tramitar de forma presencial, van desde los 210 euros para dos miembros hasta los 525 euros para cinco. Los menores de seis años entran de forma gratuita, aunque sin butaca reservada.

La venta ya está abierta a través de la plataforma online del club, mientras se ultima el calendario de la venta presencial, que se anunciará próximamente. Los abonos familiares, recuerda el Horneo, solo podrán adquirirse en persona.