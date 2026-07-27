Tres leyendas del atletismo español rumbo al Santuario

Corredores listos para comenzar la Subida al Santuario de Novelda, en imagen de archivo. Carmencita

La histórica Subida al Santuario de Novelda, una de las pruebas de atletismo más prestigiosas de la provincia de Alicante y de la Comunitat Valenciana, reunirá en su 38ª edición a tres leyendas del deporte español. Abel Antón, Martín Fiz y Fermín Cacho se citarán el próximo sábado 1 de agosto en una carrera que volverá a convertir las calles y los caminos de Novelda en el escenario de una de sus grandes celebraciones deportivas.

La cita, que comenzará a las 20:30 horas, reunirá a un millar de corredores. Dos de esas tres leyendas, Abel Antón y Martín Fiz, tienen previsto participar en la carrera.

La presencia de Fermín Cacho en el recorrido, sin embargo, está en el aire debido a unos recientes problemas de salud. El campeón olímpico de 1.500 metros en Barcelona 1992 sí estará en Novelda y participará en los actos de una edición que ha conseguido reunir, en una misma fotografía, a tres atletas que marcaron una época.

El oro olímpico de Cacho, los dos campeonatos del mundo de maratón conquistados de forma consecutiva por Abel Antón y el título mundial logrado por Martín Fiz en Gotemburgo resumen una parte esencial de la historia reciente del atletismo español.

Juntos suman un oro y una plata olímpicos y tres campeonatos del mundo de maratón. Pero, más allá de las medallas, representan una generación que convirtió las grandes pruebas internacionales en escenarios habituales para el deporte español.

Ahora, los tres se encontrarán en una carrera muy diferente a aquellas que les llevaron a la gloria. En Novelda compartirán protagonismo con cientos de corredores populares, atletas que entrenan después del trabajo, cuentan los kilómetros de la semana y afrontan cada cuesta con el mismo objetivo sencillo y enorme: llegar a la meta.

La 38ª Subida al Santuario estrenará, además, recorrido. La salida se trasladará a las inmediaciones de las nuevas instalaciones de Carmencita, en la calle La Mola del polígono El Fondonet.

Desde allí, los participantes recorrerán la avenida Jesús Navarro Jover y la avenida del Río Vinalopó antes de enlazar con el trazado tradicional hacia el Santuario.

Salida de una edición anterior de la Subida al Santuario de Novelda. Carmencita

La carrera conectará así dos símbolos de Novelda: el futuro industrial de una empresa profundamente vinculada a la ciudad y uno de sus grandes emblemas.

Desde Carmencita hasta Santa María Magdalena, los 12 kilómetros dibujarán un recorrido que une innovación, territorio, tradición y deporte. La subida hasta el Santuario, el descenso y la llegada final a la pista de atletismo completarán un trazado tan exigente como reconocible.

La edición tendrá también un significado especial para Carmencita, que celebra el 30º Trofeo que lleva su nombre.