Las canchas olvidadas de un barrio de Alicante renacen con arte y deporte: "Muchos vecinos ni sabían de su existencia"

Existen proyectos que nacen para volver a darle vida a una persona, un barrio o una ciudad. Proyectos impulsados por varias entidades y que, junto al arte, devuelven los colores y la vida.

Esto es lo que le ha ocurrido a un barrio de Alicante. En Nou Alacant había unas canchas que prácticamente habían desaparecido del mapa. No porque no existieran físicamente, sino porque durante años dejaron de ser lo que eran, un lugar para jugar, encontrarse y hacer barrio.

Cerradas desde la pandemia, deterioradas, llenas de residuos y asociadas a dinámicas alejadas del deporte, habían pasado a ser un espacio olvidado incluso por muchos vecinos.

“Había gente del barrio que ni sabía que estaban ahí”, explica Daniel Arróniz, fundador de Hoops Outside. Y los que sí lo sabían, en muchos casos, preferían evitarlas.

Esa es la imagen de partida de ‘Floreciendo’, el proyecto que acaba de devolver la vida a estas pistas gracias a una combinación poco habitual pero cada vez más necesaria: colaboración público-privada, arte urbano y participación vecinal.

Proyecto colorido

La iniciativa, impulsada por Hoops Outside y seleccionada entre más de 250 propuestas en el programa Cancha Solidaria Endesa 2026, ha permitido recuperar una cancha principal y dos pistas de 3x3. Pero la transformación va más allá del lavado de cara. Lo que se ha construido aquí es, sobre todo, un nuevo punto de encuentro.

Las canchas antes de su reforma.

Durante varios días, artistas, voluntarios, entidades locales y vecinos trabajaron juntos en la intervención. El resultado se traduce en una superficie vibrante, llena de color, con flores que ocupan el espacio como símbolo central. No es solo estética. Es mensaje.

“El concepto se llama ‘Floreciendo’ y habla de que si cuidas a la comunidad, también te cuidas a ti mismo”, cuenta Arróniz. Las flores, presentes en todo tipo de rituales cotidianos —celebrar, acompañar, regalar—, funcionan aquí como metáfora de crecimiento colectivo.

La elección de una imagen tan potente no es casual. Podrían haber optado por una reforma funcional, sin más. Pero la intención era generar identidad, provocar orgullo y reconectar emocionalmente a la gente con el espacio. Y parece que ha funcionado.

Comunidad

Uno de los detalles más reveladores llegó después de la inauguración. Tras el evento —con torneos, exhibiciones y actividades abiertas— algunos vecinos recogieron voluntariamente la basura generada. Sin que nadie se lo pidiera. Un gesto pequeño, pero significativo: cuando un espacio se siente propio, se cuida de otra manera.

Ahí está una de las claves del proyecto. No se trata solo de rehabilitar infraestructuras, sino de activar comunidades. Por eso, desde el inicio se ha implicado a entidades como Fundación Lucentum, SCD Carolinas o colectivos locales que ya trabajaban en el barrio. La idea es clara: que esto no sea algo puntual.

“El reto ahora es que la cancha tenga vida más allá de la inauguración”, señalan desde la organización.

En un contexto como el de Nou Alacant —un barrio con fuerte identidad, pero también con desafíos sociales— recuperar un espacio así tiene un impacto que va más allá del deporte. Es ofrecer un lugar donde volver a coincidir.

Porque al final, como resume Arróniz, una cancha no es solo una cancha. Es un punto donde se cruzan el juego, la cultura y la vida del barrio.