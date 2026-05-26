Vicky López, la estrella del Barcelona Femenino descubierta en una playa de Benidorm con 9 años

La joya del Barcelona Femenino Vicky López consiguió el pasado sábado su tercera Champions con tan solo 19 años. El trofeo se suma a una larga lista de éxitos que han llegado a borbotones desde que aterrizó en la élite del fútbol. Pero quizá nada de esto hubiera sucedido si su talento no hubiera sido descubierto en una playa de Benidorm.

Vicky López ha sido una pieza clave para las blaugranas desde su llegada, sobre todo esta temporada, siendo una de las jugadoras con más partidos disputados. Si bien Vicky ha pasado su vida en Madrid y estos últimos años brillando en Barcelona, Benidorm fue el detonante que dio comienzo a su ascenso hace ya diez años.

La exfutbolista Alba Mellado fue su descubridora. Mellado fue entrenadora de las categorías inferiores del Madrid CFF y se quedó impresionada al verla jugar en Vallecas en un equipo de chicos, donde Vicky sobresalía por encima del resto. Mellado trató de convencer a su familia para que fichara por el Madrid CFF, pero no recibió respuesta.

Pero el azar quiso que ese verano se volvieran a encontrar, esta vez no en un campo de fútbol, sino sobre la arena alicantina. Mellado, al verla jugar un partidillo en la arena de la playa de Poniente de Benidorm, dudó de si era aquella chica que la había deslumbrado en Vallecas.

Al tercer día de verla con el balón, decidió ir y preguntarle directamente si era aquella Vicky de Vallecas.

Tenía solo 9 años, pero su calidad ya había dejado huella en Mellado, quien esta vez no dejó pasar la oportunidad y la convenció para jugar en el Madrid CFF, equipo de la capital de España que nada tiene que ver con el Real Madrid.

Con el club madrileño debutaría en la Liga F con tan solo 15 años. Y con 16, los ojeadores del Barcelona Femenino ya habían marcado su nombre en rojo. El club la incorporó a La Masia y fue una de las primeras chicas en vivir y entrenar en la academia tras su apertura al fútbol femenino en 2021.

Aterrizó en el verano de 2022 y, pese a tener ficha del filial, ya debutó con el primer equipo del Barça esa misma temporada 2022/23. Ya en la campaña 2024/25, López pasó a formar parte del primer equipo.

Disputó 37 partidos, en los que marcó nueve goles para ayudar a la consecución del triplete doméstico. Se consolidó como una jugadora muy importante en el equipo y reafirmó su condición de promesa y realidad del fútbol mundial, ya que en la gala del Balón de Oro ganó el Trofeo Kopa como mejor futbolista del mundo menor de 21 años.

Precisamente durante el recibimiento del galardón, Vicky no quiso perder la oportunidad de acordarse de quien apostó por ella mientras veraneaba en Benidorm.

"Quiero agradecer este premio a Alba Mellado, por ser mi mentora y mi maestra", dijo la joven estrella.

Desde que se consolidó como la mejor jugadora joven del mundo no ha hecho más que crecer dentro del campo y seguir sumando títulos con el Barça hasta conquistar la reciente Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon, en lo que ya es un inicio de carrera insuperable para una jugadora que apunta a dominar el fútbol femenino europeo durante la próxima década.