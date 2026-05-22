San Vicente corona a sus reyes del deporte.

San Vicente del Raspeig lleva años invirtiendo en deporte y empieza a recoger los frutos. La mejora y ampliación de instalaciones, con nuevos proyectos aún en camino, como las futuras piscinas municipales, ha acompañado el crecimiento de una cantera cada vez más potente y diversa, respaldada por técnicos, clubes y estructuras de formación que han convertido al municipio en una referencia emergente.

La XXVI Gala del Deporte, celebrada este jueves en el cine La Esperanza ante cerca de un millar de personas, fue la confirmación de esa transformación.

La localidad alicantina reunió sobre el escenario a una generación de deportistas que mezcla presente y futuro, talento consolidado y jóvenes promesas que ya apuntan alto. Una de las grandes referencias de la noche fue el piloto Dani Holgado, ausente al coincidir la gala con sus entrenamientos, distinguido con el Premio a la Excelencia Deportiva de 2025 en una edición marcada por el carácter internacional y por la variedad de disciplinas representadas.

El acto, presidido por el alcalde, Pachi Pascual, y el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, sirvió para poner en valor el crecimiento deportivo del municipio más allá de los resultados. Sobre el escenario desfilaron deportistas, entrenadores, árbitros, clubes y colaboradores que simbolizan el trabajo silencioso de muchos años.

Entre los premios individuales destacaron Joan Ruano Compañy, Carla Arwen Martínez García y Ryan Oks como mejores deportistas masculino, femenino e infantil, respectivamente, mientras que Luis Llopis Crespo e Itziar García Godoy, una de las más firmes promesas del taekwondo español, fueron reconocidos como mejores promesas.

También recibieron galardón Arturo Martínez Alonso, como mejor deportista con discapacidad; David Morales Moreno, distinguido como mejor veterano; Carlos Mendiola Morales, en el apartado arbitral; y Alexandra Fernández Moya, por su labor en gestión deportiva.

En categoría colectiva, el juvenil del CF Jove Español de San Vicente fue premiado como mejor equipo masculino, mientras que el CDFS Torres San Vicente recibió el reconocimiento femenino.

La gala reservó además un espacio destacado para las menciones especiales. Roque Juan González Platero y Antonio López Rodríguez fueron homenajeados por toda una vida dedicada al deporte al frente del Club Ciclista San Vicente, mientras que la Chocolatería Valor del municipio fue reconocida por su apoyo al deporte local. También recibió una distinción la Agrupación de Protección Civil de San Vicente por su implicación social y Francisco Miguel Murcia López por su trayectoria deportiva.

Uno de los momentos más cercanos de la noche llegó con el reconocimiento popular a las hermanas Lola Antón y Martina Antón, elegidas por votación de los aficionados.

Durante su intervención, Pascual vinculó el crecimiento deportivo de San Vicente a la apuesta municipal por mejorar las infraestructuras y confirmó que las obras de las futuras piscinas avanzan "a muy buen ritmo". El alcalde defendió además la necesidad de seguir ampliando espacios de entrenamiento y preparación para sostener el crecimiento de los clubes y deportistas locales.

Bernabeu, por su parte, reivindicó el papel de San Vicente como organizador de eventos nacionales e internacionales y destacó la implicación de entrenadores, familias, clubes y personal municipal para consolidar la imagen de un municipio "que vive el deporte de verdad".

La gala, presentada por los periodistas Arena García y Denis Rodríguez, volvió a reflejar el cambio de dimensión deportiva de San Vicente, que empieza a producir una generación de deportistas preparada para competir fuera y colocar el nombre del municipio en escenarios cada vez más universales.