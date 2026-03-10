Juan Ignacio Martínez, entrenador alicantino: "He rechazado ofertas de Irán por seguridad y mi familia"

La escalada del conflicto en Oriente Medio ha paralizado la vida en Irán y ha dejado el deporte en un segundo plano. Bien lo sabe el entrenador de Alicante Juan Ignacio Martínez, quien tuvo que abandonar su club iraní y que ahora ve con preocupación cómo excompañeros y amigos sufren las consecuencias de la guerra.

El que fuera técnico de Levante, Almería o Zaragoza, entre otros, llegó a la liga iraní en la temporada 2023/2024.

Firmó por el Foolad, de la ciudad de Ahvaz, en el sur del país y cerca de la frontera con Irak, pero el ataque de Hamás y el comienzo de los ataques contra civiles de Israel en Palestina aumentaron aún más la tensión en la región.

En Irán, a quien Israel ha acusado de financiar grupos terroristas, comenzaron a caer bombas y decidió dejar el club a comienzos de 2024 tras salvarlo del descenso ante el sufrimiento que la situación generaba en su familia.

Con el entrenador también se volvió su equipo técnico, formado por Javi López y Juanma Guerrero, al igual que hicieron el técnico Paco Jémez y, tiempo después, jugadores como el portero Adán, Iván Sánchez y Munir.

Aunque dolorosa, la decisión le permitió salir del país antes de que fuera tarde, cosa que muchos de sus exfutbolistas y excompañeros no han podido hacer.

"Nosotros nos vinimos y, por cariño, sigues la liga para ver cómo quedaron al final de ese año y mantienes el contacto con las personas de allí", señala el técnico de Rabasa.

"Estos últimos días, en los que todo se ha vuelto mucho más agresivo, le he mandado mensajes a mucha gente: a directivos, a futbolistas, a los utilleros, al médico... y solamente he tenido contestación de dos personas", apunta.

Martínez comenta que allí "cortan internet y va mal.Todo el mundo está muy preocupado. Ya sabes que en un conflicto de esta magnitud la gente sufre mucho, sobre todo los que tienen familia e hijos".

"Sí que es cierto que creo que la guerra y los bombardeos se dirigen a puntos estratégicos muy puntuales. Lo que me está llegando ahora es que también están bombardeando edificios civiles, y ahí es donde te entra la duda", resalta.

"Nosotros, en aquel momento, nos adelantamos. De ese momento hasta ahora ha pasado mucho tiempo y muchas cosas. Nosotros salimos por el sur, fuimos a los Emiratos y estuvimos en Dubái; salimos con naturalidad", recuerda Martínez.

Con la lejanía, reconoce que, "hablando con la gente, se veía venir un poco lo que estaba pasando con la rebelión de la ciudadanía. Además, con una población militar muy alta en Irán, la situación se hace más complicada".

Vuelta a los banquillos

Desde entonces, Juan Ignacio Martínez se ha mantenido fuera de los banquillos a pesar de las tentadoras ofertas que recibió de Irán poco después de irse del país.

"He recibido ofertas económicamente muy apetitosas, las cosas como son, pero al final priorizas tu seguridad y, sobre todo, a la familia. No es el momento y sería una falta de respeto al equipo iraní anterior", reflexiona.

En las últimas semanas ha estado a punto de regresar al Zaragoza, pero rechazó la oferta. También ha sido pretendido por equipos de China, de Arabia Saudí, Kazajistán y Japón.

"Con esos países es con los que más contactos y reuniones he tenido directamente", reconoce el técnico alicantino, quien ya cuenta los días para volver a entrenar.