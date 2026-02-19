Alicante, la casa de The Ocean Race desde 2008

The Ocean Race y Alicante son dos conceptos que están muy ligados desde que el 11 de octubre de 2008 se celebró, por primera vez, la salida de la mítica regata transoceánica de vela desde el puerto de la capital de la Costa Blanca. Aquella fue la décima edición de la competición y desde entonces Alicante siempre ha acogido la salida de la primera etapa. El 17 de enero de 2027 se dará el pistoletazo de salida a la decimoquinta edición de la catalogada como vuelta al mundo de vela con tripulación, la sexta consecutiva que partirá desde Alicante (2008, 2011, 2014, 2017, 2023 y 2027).

La primera etapa partirá de Alicante-Puerto de Salida y finalizará en Auckland (Nueva Zelanda) y, aunque algunas escalas están por confirmar (una en Estados Unidos y otra en Europa), sí se ha dado a conocer que la llegada de la última etapa, donde se conocerá la embarcación vencedora, será en AMAALA (Mar Rojo), y que la segunda etapa tendrá como meta la ciudad brasileña de Itajai. Además, la organización ya ha perfilado lo que será el recorrido que dará la vuelta al mundo, partiendo del Mar Mediterráneo para pasar al Océano Atlántico y continuar hacia el Océano Antártico antes de doblar el Cabo de Hornos y regresar a Europa por América.

Pero antes de todo eso, Alicante volverá a vivir la salida de la prueba oceánica de vela más extrema y emocionante del mundo. Porque Alicante es la ‘casa’ de The Ocean Race desde hace más de una década. Además de ser el Puerto de Salida en las últimas seis ediciones, la sede oficial de The Ocean Race está instalada en Alicante desde hace más de una década y el Museo Oficial, inaugurado en junio de 2012, también se puede visitar en una de sus dependencias situadas en el puerto alicantino.

La primera vez que la regata dispuso su salida en Alicante fue en 2008, un hito que revolucionó la ciudad durante semanas. Fue la segunda vez que la entonces llamada Volvo Ocean Race partió de un puerto no inglés y la primera ocasión que zarpó desde el Mar Mediterráneo. La anterior edición había partido también de España (Vigo). El hecho de que entre las ocho embarcaciones participantes se alistaran dos españolas (Telefónica Azul y Telefónica Negro) avivaron el interés por una prueba hasta entonces desconocida en la Comunitat Valenciana.

Incluso se organizó una caravana itinerante por toda la Comunitat para dar a conocer en las distintas localidades, las características de la regata. La vuelta al mundo acabó en San Petersburgo (Rusia), quedando campeón el equipo sueco Ericsson 4. El entonces responsable de la prueba, Glenn Bourke, estimó el impacto económico en Alicante en “70 millones de euros”.

La consolidación

La edición disputada entre 2011 y 2012 fue la de la consolidación de Alicante como Puerto de Salida de la Volvo Ocean Race. En esta ocasión, destacó que la salida de la misma la dio el Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Meteoro’, con el Príncipe de Asturias, hoy Rey Felipe VI, a bordo. La salida se realizó mediante una salva de cañón del buque, en aguas alicantinas. En lo puramente deportivo, el más rápido en dar la vuelta al mundo fue el Groupama francés.

El barco español, el Team Telefónica, cuyo patrón fue el campeón olímpico Iker Martínez, acabó cuarto (de seis) en la llegada de Galway (Irlanda). Alicante albergó también un gran número de eventos antes de la salida de la prueba, entre ellos la Regata Pro-Am y la costera.

https://youtu.be/oX8DcJNo95k?si=uA96N4-NGNao5EXg

La duodécima edición de The Ocean Race también partió de Alicante, en 2014, un Puerto de Salida ya consolidado, con la sede central y el Museo ya instaurados, y con el compromiso de que la siguiente edición también partiría de Alicante. La semana previa de eventos también fue un exitazo de visitantes y en el plano deportivo, el Mapfre español, capitaneado por Iker Martínez, era el favorito de los aficionados. Finalmente, la embarcación española acabó cuarta en Gotemburgo (Suecia), etapa final. El ganador fue el Abu Dhabi Team, de Emiratos Árabes.

La edición que se celebró en 2017-18, también con salida en Alicante fue la del despegue definitivo a nivel tecnológico. Los equipos llevaban en tripulación un creador de contenido multimedia para sus redes sociales, que iban actualizando en tiempo real. La regata, que finalizó en La Haya (Países Bajos) la ganó la embarcación china Dongfeng Race Team y la española Mapfre, con Xabi Fernández como patrón, acabó segunda, en la más igualada de la historia.

Tras 126 días de competición, la ventaja de los ganadores fue de solo 16 minutos. En lo que respecta al aspecto económico, “albergar la salida de la regata, según el estudio de PwC, generó el equivalente a 1.270 puestos de trabajo y contribuyó 68,6 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat, y si tomamos como referencia España, el impacto ascendería a 1.700 empleos y 96 millones de aportación al PIB”, según explicó en su día Antonio Rodes, director general de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.

Última edición

La última edición que se disputó fue la del año 2023 después de la suspensión de The Ocean Race 2020-21 debido a la pandemia mundial por el coronavirus. La regata, esta vez sin participantes españoles, que partió de Alicante y acabó en Génova (Italia) estuvo dividida en dos modalidades. En la clase IMOCA Open 60 venció la embarcación estadounidense The 11th Hour Racing. Y en clase VO65 se impuso la nave polaca WindWhisper Racing Team.

El público en el Ocean Park de Alicante durante la regata internacional.

Asimismo, además del arraigo deportivo de élite y el carácter lúdico que The Ocean Race aportó a la ciudadanía alicantina, en el plano económico y social la celebración de la salida de la prueba transoceánica en Alicante también fue un filón. Sin ir más lejos, en la última edición, en 2023, el evento aportó 71,6 millones de euros al PIB nacional y 58,5 al de la Comunitat Valenciana. A su vez, generó 1.232 empleos y se calcula que cada euro invertido retornó 8 euros aproximadamente a la ciudad.

En la edición que se disputará en 2027, el puerto de Alicante también acogerá una gran cantidad de actividades en los días previos, concretamente desde el 8 de enero. Los visitantes podrán disfrutar del Ocean Live Park, situado en el Muelle de Levante, un evento con una programación abierta para todos los públicos y gratuita, donde se celebrarán conciertos, actividades y talleres lúdicos.

Habrá bautismos de mar e incluso una serie de experiencias tecnológicas que cautivarán al aficionado de todas las edades. En la edición anterior, el Ocean Live Park recibió más de 300.000 visitantes.

Hace unos días, durante la presentación de la prueba en FITUR, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, señaló que The Ocean Race supone “un enorme impulso económico y de proyección mundial”. Además, Barcala explicó que la prueba incluye “una importante vertiente social, medioambiental y educativa”. Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, aseguró que “Alicante es una de las ciudades más y mejor conectadas con el mar por lo que para garantizarse el éxito de una carrera, lo primero es salir de Alicante”.