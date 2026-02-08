Henderson y Brandl reinan en La Nucía en una Super Cup de récord

La campeona australiana Rebecca Henderson y el alemán Maximilian Brandl se llevaron la victoria este domingo en la quinta edición de la Shimano Super Cup Massi MTB XCO de La Nucía, que abrió el circuito internacional UCI C1 de mountain bike.

Más de 700 bikers de 30 países se enfrentaron a un circuito exigente de 5,1 kilómetros diseñado por el medallista olímpico Carlos Coloma, con salida y llegada junto al Colegio Muixara.

El mejor español fue Jofre Cullell, que terminó quinto en la categoría masculina, y se convirtió en uno de los grandes protagonistas locales por la ovación recibida tras cruzar la meta.

Desde primera hora, la jornada estuvo marcada por la mezcla de emoción y tensión. La prueba élite femenina arrancó bajo un cielo encapotado y con lluvias intermitentes que hicieron resbaladizas algunas de las zonas más técnicas del circuito, especialmente en los descensos y las curvas cerradas del trazado de barrancos.

La italiana Chiara Teocchi (BH Coloma Team) tomó la iniciativa, animada por el público que no dejó de vitorear a las corredoras.

Sin embargo, el grupo perseguidor, encabezado por Rebecca Henderson, recortó metros con paciencia, dejando claro que la campeona australiana había venido decidida a resarcirse de la segunda plaza que logró en La Nucía en 2025.

Henderson esperó su momento hasta la última vuelta. Con calma, pero con precisión quirúrgica, lanzó su ataque y se marchó en solitario hacia la meta. La australiana cruzó la línea con siete segundos de ventaja sobre la estadounidense Kelsey Urban, mientras que Gwendalyn Gibson completó el podio.

Detrás, Chiara Teocchi y la canadiense Jennifer Jackson se situaron entre las primeras posiciones, demostrando la altísima calidad de la parrilla, comparable a una Copa del Mundo. La actual campeona mundial de XCC, Evie Richards, terminó quinta, mientras que Anne Terpstra fue sexta, confirmando que la prueba reunió a algunas de las corredoras más destacadas del circuito internacional.

La carrera masculina ofreció un guion distinto, pero igual de emocionante. Bajo un sol espléndido, los corredores salieron a todo ritmo, con Sebastian Fini liderando los primeros compases.

El brasileño Ulan Bastos aceleró y seleccionó un grupo de favoritos, donde se encontraba Jofre Cullell. Durante toda la prueba, la cabeza de carrera cambió varias veces, con ataques y contraataques que mantuvieron en vilo al público y a los seguidores que seguían la prueba por streaming.

Todo se decidió en la última vuelta, en la subida más dura del circuito, cuando Amos Riley lanzó un ataque definitivo, formando un trío cabecero junto a Brandl y Fini.

La llegada fue de auténtico infarto, Brandl ganó en un sprint apretadísimo, con Fini a solo 46 centésimas y Riley una centésima más atrás. El alemán, segundo en La Nucía en 2025, encontró este domingo el triunfo con el que había soñado durante todo el invierno. Ulan Bastos y Jofre Cullell, cuarto y quinto, recibieron una cálida ovación del público, que vibró con cada ataque y cada salto en un circuito que puso a prueba la técnica, la resistencia y la estrategia de los bikers.

El ambiente en La Nucía fue espectacular durante las dos pruebas. Todos los aficionados pudieron disfrutar del espectacular trazado diseñado por Coloma, que combina zonas técnicas, descensos rápidos y subidas exigentes, dejando poco margen para el error.