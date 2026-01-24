La caída de Kyle Singler, de brillar en el Lucentum y jugar en Real Madrid y NBA a vivir como sin techo en EE.UU.

Kyle Singler en la presentación con el Lucentum y en un vídeo reciente. Lucentum y redes sociales

En 15 años, el estadounidense Kyle Singler ha pasado de la más brillante cima a la oscuridad más profunda. De salirse en Alicante con el Lucentum y llegar a la NBA, a perderlo todo y vivir como sin techo en las calles de Estados Unidos.

Kyle Singler fue una estrella que cayó de pie en el Lucentum. El alero de 2,03 metros recién salido de Duke aterrizó en la ciudad mediterránea como un regalo llegado del cielo gracias al cierre patronal que paralizaba la NBA en 2011.

En su debut liguero contra el Bizkaia Bilbao Basket, firmó 23 puntos y una valoración de 32.

Quince años después, ese mismo Kyle Singler aparece irreconocible en varios vídeos publicados en su cuenta de Instagram.

"No me siento seguro. Estoy sin hogar. Mi hija está siendo abusada sexual, física, emocional y espiritualmente. Tengo gente en mi vida quitándome mi dinero", dice con voz arrastrada en las imágenes que han impactado al mundo del baloncesto.

La noticia de un ex NBA y exjugador del Real Madrid viviendo en la calle ha opacado su breve pero brillante paso por Alicante.

En solo 10 encuentros con la camiseta azul y amarilla promedió 14,4 puntos y una valoración de 20,3 a sus 23 años.

Pero la aventura alicantina estaba condenada a terminar, pues tenía una cláusula de salida en su contrato y estaba obligado a volver a Detroit.

Paso por Madrid

Pero en lugar de volar directamente a Estados Unidos, Singler recibió una llamada del Real Madrid.

El club blanco incorporó al estadounidense, que contribuyó a que el equipo conquistara la Copa del Rey de 2012 tras vencer al Barcelona.

En junio de 2012, puso rumbo a Detroit para cumplir finalmente su sueño NBA.

De la NBA a la calle

Kyle Singler debutó en la NBA en la temporada 2012-13 con los Detroit Pistons.

En 2015 llegó el gran salto con el fichaje por Oklahoma City Thunder, franquicia con aspiraciones de campeonato liderada por Kevin Durant y Russell Westbrook.

Sin embargo, Singler nunca logró consolidarse en Oklahoma City y en tres temporadas y media con los Thunder promedió apenas 4 puntos por partido, con porcentajes mediocres.

En total, Kyle Singler disputó 363 partidos en la NBA entre 2012 y 2018, acumulando unos ingresos de 22,1 millones de dólares a lo largo de su carrera.

Tras su salida de la NBA en 2018, Kyle Singler decidió regresar a España, pasando por el Monbus Obradoiro de Santiago de Compostela y el Iberostar Tenerife (actual Lenovo Tenerife), donde apostaron por él para la nueva temporada, reuniéndolo con Txus Vidorreta, el entrenador que lo había dirigido en el Lucentum ocho años atrás.

En octubre de 2019, apenas tres meses después de firmar, comunicó al club su decisión de retirarse del baloncesto profesional a los 31 años "por motivos personales".

A partir de ahí desapareció del foco mediático hasta 2024, cuando reapareció con los primeros vídeos que encendieron las alarmas.

Tras ser arrestado por malos tratos a su pareja hace unos meses, recientemente ha vuelto a publicar vídeos en los que afirmaba vivir como sin techo e insultaba a todos los que le conocían y no le estaban ayudando a salir de su penosa situación.