Pepe Sánchez recupera la presidencia del EÓN Alicante

El Horneo EÓN Alicante inicia una nueva etapa con el regreso de Pepe Sánchez a la presidencia del club. El relevo, aprobado en la asamblea celebrada este lunes, pone fin a los tres años de mandato de Jaime Cremades ‘Ñago’ y devuelve el timón de la entidad a su fundador y principal y casi único sostén económico desde su nacimiento.

El cambio en la presidencia se produce con la competición parada y con el equipo situado en una posición sólida en la clasificación de la Liga Nexus Energía Asobal, una circunstancia que la entidad ha tenido en cuenta para no distorsionar la dinámica deportiva ni alterar el trabajo del cuerpo técnico y la plantilla.

La estabilidad competitiva ha permitido abordar el relevo desde la calma y la planificación, sin urgencias ni interferencias en el día a día del vestuario.

El ascenso a Asobal, logrado la pasada temporada, marcó un punto de inflexión deportivo para el EÓN Alicante, pero también elevó de forma notable las exigencias estructurales, organizativas y económicas del club.

Competir en la élite del balonmano implica asumir unos costes que no siempre han encontrado una correspondencia directa en los ingresos, especialmente en una plaza que todavía está construyendo su peso institucional y comercial dentro de la categoría.

En ese contexto se entiende el regreso de Pepe Sánchez a la presidencia. Fundador del club, presidente de la Fundación EÓN y patrocinador principal desde 2017, Sánchez conoce la dimensión real del proyecto, sus límites y sus necesidades y ha permanecido vigilante en segundo plano al día a día de la entidad.

Mejorar la estructura

Su retorno al cargo responde a la voluntad de "fortalecer la estructura interna, continuar con el proceso de profesionalización y dotar a la entidad de una mayor estabilidad económica".

El nuevo presidente ha señalado que "la estructura está muy mejorada y tiene un gran potencial", aunque ha reconocido que "hay que seguir trabajando porque Asobal te exige mucho en todas las áreas".

El relevo en la presidencia no supone una revolución en el proyecto, pero sí un paso adelante en implicación, vigilancia y compromiso con el día a día del club, con la intención de mejorar la generación de recursos y estar más encima de la gestión en un momento clave para la entidad.

La etapa de Jaime Cremades se cierra con un balance deportivo positivo, coronado por el histórico ascenso a Asobal, un logro que el propio ya ex dirigente quiso subrayar al destacar que se trata de "el principal hito" de su mandato, además de agradecer "el trabajo de todas las personas que me han acompañado durante estos tres años".

El EÓN Alicante entra en una fase en la que necesita transformar el impulso deportivo en un proyecto sostenible, capaz de atraer nuevos patrocinadores y responder a unas expectativas económicas que, hasta ahora, no se han correspondido con el esfuerzo realizado.