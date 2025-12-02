La nobleza del pelotón mundial prepara su desembarco en Alicante

El UAE Team Emirates de Tadej Pogačar, equipo que será de los primeros en instalarse y repite por segundo año consecutivo en Benidorm.

Los grandes equipos del ciclismo mundial ultiman su desembarco en Alicante, un territorio que se ha consolidado como la base de operaciones preferida para iniciar la pretemporada.

El gran dominador del pelotón mundial, el UAE Team Emirates, será de los primeros en instalarse y repite por segundo año consecutivo en Benidorm, con Tadej Pogačar —cuatro veces ganador del Tour de Francia, bicampeón mundial consecutivo y auténtico emperador del ciclismo actual— como figura que eclipsa todo lo demás.

El esloveno y su potentísima guarda pretoriana prepararán de nuevo por las carreteras de la provincia un 2026 que se perfila como otro año decisivo, en el que aspira a unirse al selecto grupo de los quíntuples ganadores del maillot amarillo y a completar el puzle de clásicas y monumentos que le faltan para entrar en la eternidad del deporte de la bicicleta.

A lo largo del presente mes de diciembre y de enero llegarán también el resto de formaciones del UCI Pro Tour, que eligen la provincia huyendo del frío de Europa central y del norte.

El Visma Lease a Bike, gran rival del UAE, ha programado su concentración para enero en Dénia con varias actividades lúdicas abiertas incluso a los aficionados más fieles.

Jonas Vingegaard pondrá a punto sus piernas por las carreteras de la Marina Alta en un nuevo intento por arrebatarle la corona a Pogačar.

El Lidl–Trek, formación a la que ha emigrado el alicantino Juan Ayuso en busca del liderazgo perdido a la sombra del emperador esloveno, ha optado por el Marriott La Sella Resort, en Dénia, mientras que el Astana Qazaqstan volverá a Altea.

También regresará el Soudal Quick-Step a Calp, donde mantiene un acuerdo de patrocinio con el Ayuntamiento que refuerza su presencia habitual en la zona durante cada invierno.

El Soudal o el Alpecin de Mathieu Van der Poel —que tiene residencia fijada en la Marina Alta— son otros de los clásicos. El neerlandés ya ha comenzado a entrenar por las carreteras alicantinas junto al campeón del mundo, de Europa y olímpico contra el crono, el belga Remco Evenepoel.

Las razones que explican esta fidelidad a la provincia de Alicante de las principales escuadras del pelotón internacional están claras: clima estable, una red hotelera amplia, buenas comunicaciones y, sobre todo, un terreno que permite diseñar entrenamientos variados y de calidad.

Alicante ofrece una combinación perfecta de carreteras tranquilas, puertos encadenados, desniveles progresivos y rutas de distinta exigencia física, ideales para trabajar en las diferentes zonas de entrenamiento: desde las tiradas largas hasta las sesiones más duras para escaladores o especialistas en esfuerzos explosivos.

Durante estas estancias, muchos equipos aprovechan para ofrecer sus primeras ruedas de prensa, presentar plantillas y mostrar los nuevos colores del curso, con comparecencias especialmente esperadas.

La de Pogačar, siempre multitudinaria, tendrá lugar el 13 de diciembre y volverá a ser uno de los momentos más señalados del invierno para aficionados y medios, ya que es ahí donde el esloveno suele fijar sus objetivos y retos.

A partir de esta semana será habitual para los aficionados alicantinos ver a ciclistas de primer nivel entrenando con total normalidad por las rampas de Busot, Aigües, Relleu, La Nucía, Xixona o el puerto de Tudons.

Y, como cada año, la ascensión al Coll de Rates ejercerá de termómetro del estado de forma y ambición: todos quieren calibrar su momento enfrentándose al tiempo que domina, cómo no, Pogačar, dueño y señor del segmento y de todo lo que se proponga.