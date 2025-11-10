La localidad alicantina que será el hogar de Messi y Argentina durante ocho días

Argentina ya está en tierras alicantinas. La vigente campeona del Mundo y bicampeona de América comienza este lunes por la tarde su concentración en las instalaciones de La Finca Resort, en la localidad de Algorfa, donde permanecerá hasta el próximo 18 de noviembre.

La albiceleste, con Leo Messi a la cabeza, aprovechará su estancia para preparar el compromiso amistoso del próximo viernes ante Angola.

Tras el encuentro en tierras africanas, el equipo regresará a Algorfa, aunque ya sin el astro rosarino, liberado por la selección para reincorporarse a su club en Miami.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha mantenido en secreto hasta el último momento el lugar de concentración, con el objetivo de garantizar la máxima intimidad a sus jugadores durante la estancia en Alicante.

Todas las sesiones de trabajo serán a puerta cerrada para aficionados y medios, que solo podrán acceder al complejo el jueves, con motivo de la rueda de prensa del seleccionador Lionel Scaloni.

Un escenario ideal

La elección de La Finca Resort como sede de la concentración de la campeona del Mundo supone un nuevo reconocimiento a la calidad y comodidad de sus instalaciones.

Por sus campos y gimnasios han pasado en los últimos años combinados nacionales como Colombia o Georgia, además de equipos de Primera División como Getafe y Elche.

Situado a apenas 35 minutos del aeropuerto de Alicante, La Finca es un oasis en mitad de la Vega Baja.

Con tres millones de metros cuadrados de zonas verdes, el complejo nació como un paraíso para los jugadores de golf, pero hoy se ha convertido en un auténtico centro de alto rendimiento multideportivo.

El recinto cuenta con tecnología de vanguardia, pistas de pádel, gimnasio para deportistas de élite, spa y un espectacular campo de entrenamiento que ofrece las mejores condiciones para el trabajo táctico y físico de las selecciones y clubes profesionales.

La lista de Scaloni

En la convocatoria argentina, encabezada por Messi, hay algunas sorpresas, como la presencia de Joaquín Panichelli, delantero de 23 años del Racing de Estrasburgo y exjugador del Mirandés, y de Gianluca Prestianni, joven atacante del Benfica que ya participó en el Mundial Sub-20.

También estará el lateral Valentín Barco, pero no el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, ausente por molestias físicas. Tampoco figuran futbolistas en proceso de recuperación, como Lisandro Martínez, Franco Mastantuono o Paulo Dybala.

Convocatoria completa:

Porteros: Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Defensas: Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Marcos Senesi (Bournemouth) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

Centrocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Enzo Fernández (Chelsea) y Máximo Perrone (Como 1907).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras), Gianluca Prestianni (Benfica) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).