La Argentina de Messi regresa a Alicante para preparar un amistoso ante Angola

Messi con el balón en un entrenamiento de la selección argentina este verano. AFA

La campeona del mundo regresa a la provincia de Alicante. La selección de Argentina se concentrará del 10 al 18 de noviembre en territorio alicantino —en una localidad aún por definir— para preparar el amistoso que disputará el día 14 en Luanda ante Angola.

Antes de ese compromiso, el combinado que dirige Lionel Scaloni, con Leo Messi como estandarte, tiene previsto reunirse en Alicante el 10 de noviembre para realizar una concentración de ocho días.

Tras el partido en África, la campeona del mundo y bicampeona de América regresará a su cuartel general en la provincia, donde permanecerá hasta el día 18, según confirmaron fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Argentina, ya clasificada para el próximo Mundial como campeona del grupo sudamericano, tenía programado un segundo amistoso en Kerala (India), pero finalmente fue anulado. Scaloni aprovechará así la concentración para seguir con los entrenamientos y evaluar a nuevos futbolistas.

La selección argentina ha elegido España para facilitar la convocatoria del mayor número posible de jugadores que militan en clubes europeos, aunque también se espera la presencia de algunos que compiten fuera del continente, como Leo Messi.

La lista de convocados incluirá nombres ya consagrados como Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Nico González, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez o Giuliano Simeone, entre otros.

Según medios argentinos, también podrían incorporarse jóvenes que destacan en Europa, como el delantero Joaquín Panichelli, ex del Mirandés y actual jugador del Racing de Estrasburgo, así como varios futbolistas del equipo sub-20 que fue subcampeón mundial. Si bien la lista oficial aún no está decidida y se comunicará en los próximos días.

Regreso a la provincia

Argentina mantiene un vínculo histórico con la provincia de Alicante. La albiceleste eligió la capital de la Costa Blanca como sede durante el Mundial de 1982, con Diego Maradona como gran figura. Las victorias ante Hungría (4-1) —con los dos primeros goles de Maradona en una Copa del Mundo— y ante El Salvador (2-0) tuvieron como escenario el estadio José Rico Pérez.

En aquella ocasión, la selección se alojó en Villajoyosa, donde permaneció un mes y dejó numerosas anécdotas entre los vecinos.

Un año antes, en 1981, disputo un amisroso contra el Hércules en el Rico Pérez con victoria por 0-2.

Posteriormente, Argentina regresó a la provincia en octubre de 2019 para disputar un amistoso ante Ecuador en el Martínez Valero de Elche. La albiceleste, pese a la ausencia de sus principales figuras, logró una victoria contundente (6-1).