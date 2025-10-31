El Horneo EÓN destituye a Fernando Latorre, el entrenador del ascenso

Golpe de timón en el Horneo EÓN Alicante. El club, debutante en la Asobal, ha decidido prescindir de su entrenador, Fernando Latorre, por la mala dinámica de resultados, y baraja la opción del gallego Roi Sánchez, extécnico del Burgos, como su posible relevo.

Latorre, artífice del ascenso del pasado curso, apenas ha contado con siete jornadas de crédito por parte de la directiva. El alicantino recibió la noticia de su destitución este pasado jueves, cuando preparaba el compromiso ante el Cangas de Morrazo, uno de los rivales de la liga del EÓN.

El club justificó su decisión en la mala dinámica de resultados —cinco derrotas consecutivas— y, sobre todo, en la pobre imagen ofrecida la pasada jornada ante el Villa de Aranda, un adversario de su mismo nivel ante el que no compitió.

El conjunto alicantino se encuentra hundido en la clasificación, con solo dos puntos, aunque igualado a otros dos equipos y con la zona de permanencia a una victoria.

Tras un calendario terrible, en el que ha tenido como rivales a Barça, Torrelavega, Valladolid, Logroño o Cuenca, el Horneo EÓN afrontaba en las próximas semanas partidos más asequibles que, en teoría, debían marcar el inicio del despegue.

Objetivamente, la situación del equipo no era, posiblemente, la esperada, pero tampoco tan dramática como para llevarse por delante, en la primera curva, a un entrenador del prestigio de Latorre, quien dejó hace tres años los focos de la Asobal para sacar al EÓN de las sombras de la División de Plata.

La entidad, a través de un escueto comunicado, ha agradecido la "profesionalidad, labor y entrega" del entrenador alicantino y destaca como gran logro el ascenso a la Asobal del pasado curso, "por lo que su nombre irá siempre ligado al club".

El técnico alicantino, que cumplía su tercera temporada en el club, no ha querido valorar públicamente su salida, aunque, desde su entorno, se lamenta que el crédito, tras el histórico éxito del pasado año, solo haya durado siete jornadas.

Latorre admitió días atrás que el equipo aún estaba lejos de su mejor versión, sobre todo en portería y defensa, y pidió tiempo y paciencia para ensamblar las numerosas piezas que han llegado al equipo —hasta doce fichajes— esta temporada.

Uno de los principales problemas con los que se va a encontrar el Horneo EÓN es que Latorre había diseñado una plantilla a su imagen y semejanza, repleta de jugadores comprometidos personal y profesionalmente con el alicantino.

El relevo

El parón de la competición este fin de semana, por los compromisos internacionales, permite al Horneo EÓN disponer de algo más de tiempo para encontrar entrenador, ya que el equipo no competirá hasta el próximo 7 de noviembre.

De entre todos los aspirantes al banquillo destaca Roi Sánchez, precisamente el entrenador ante el que el Horneo EÓN logró el ascenso en la última jornada del pasado campeonato.

El gallego cuajó dos grandes temporadas en el Burgos, al que estuvo a un paso de llevar a la Asobal.

El nuevo entrenador no será el único cambio en el club, ya que la entidad tiene intención de reforzar la plantilla con, al menos, un par de fichajes para reflotar al equipo y evitar perder, en pocos meses, lo que costó tres décadas alcanzar.