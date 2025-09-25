San Vicente presenta un ambicioso plan para convertirse en la ciudad del deporte en la Comunitat Valenciana

San Vicente del Raspeig se vuelca con el deporte y presenta un ambicioso plan para convertirse en la ciudad del deporte en la Comunitat Valenciana en los próximos años.

El municipio trabaja en levantar infraestructuras que multipliquen el potencial de sus deportistas y que permitan acoger grandes eventos deportivos para los próximos 30 años.

Entre las actuaciones más destacadas está la creación de un nuevo estadio, la reforma de las piscinas municipales, la zona deportiva sur y un nuevo pabellón.

En el acto de presentación del plan, el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha explicado que el proyecto más ambicioso es el nuevo estadio municipal —de una capacidad aún por determinar— en el complejo deportivo sur, que permitirá acoger competiciones de gran nivel que hasta ahora no hemos podido".

"Llevamos ya unos años en que la saturación de la antigua ciudad deportiva había llegado al límite. Los clubes seguían creciendo y seguían demandándonos más espacio, y no podíamos satisfacer toda la demanda existente", ha comentado.

Así, entre el nuevo pabellón polideportivo y la Facultad de Educación se proyectará un campo de fútbol con una superficie polifuncional en la que también se podrá jugar hockey hierba.

Imágenes conceptuales de los nuevos espacios deportivos. De izquierda a derecha, los campos de fútbol y hockey junto a la Facultad de Educación, el nuevo estadio y el entorno de la nueva pista de atletismo.

Y en el campo de El Rigas se creará una pista de atletismo con una grada, en una zona en la que también habrá espacio para tiro con arco, petanca, pistas de fútbol y de rugby, y zonas polideportivas entre las que se incluyen pistas de pádel o tenis.

El alcalde, Pachi Pascual, ha recalcado que estas son "las líneas maestras" de los proyectos, que no contarán con presupuestos ni con fechas de ejecución hasta que se estudien por separado para conocer las necesidades de cada espacio, por lo que el número de pistas de pádel, zonas polideportivas o espacios que complementen los campos aún está por concretar.

El primer proyecto que se pondrá en marcha será el del campo de fútbol y hockey que irá junto al pabellón polideportivo.

Los nuevos pasos para el municipio serán conseguir algunos de estos terrenos, que figuran en el Plan General como terrenos a adquirir por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.

"Ojalá cuando finalicemos San Vicente tenga infraestructuras deportivas para los próximos 30 años, porque no hay que mirar a corto plazo", ha concluido el alcalde.