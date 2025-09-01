El cierre del mercado de fichajes en la provincia de Alicante este 2025, en directo: Héctor Fort, al Elche

Nueva salida de última hora del Elche. El club ilicitano ha cedido hasta el final de la temporada al extremo dominicano Rafa Núñez al Deportivo Eldense, conjunto que compite en el grupo 2 de Primera RFEF. El extremo ya estuvo cedido en la segunda vuelta del pasado curso en el Cartagena, equipo con el que descendió a Primera RFEF.

El atacante, de 23 años e internacional con República Dominicana, debutó en LaLiga Hypermotion con el Elche CF en la temporada 2023/24. En total, ha disputado 28 partidos en Segunda División, en los que ha sumado dos goles y una asistencia.

El Elche ha tenido un final de mercado mucho menos ajetreado de lo que se había previsto. Al final, ha registrado dos altas, dos laterales, y una cesión.