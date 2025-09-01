El cierre del mercado de fichajes en la provincia de Alicante este 2025, en directo: Héctor Fort, al Elche
Los equipos apuran las últimas horas para incorporar nuevos refuerzos con que afrontar una temporada decisiva en Primera División y Primera Federación.
Más información: El Hércules blinda el lateral izquierdo con el fichaje de Javi Jiménez
-
El Elche cede al extremo Rafa Núñez al Deportivo Eldense
Nueva salida de última hora del Elche. El club ilicitano ha cedido hasta el final de la temporada al extremo dominicano Rafa Núñez al Deportivo Eldense, conjunto que compite en el grupo 2 de Primera RFEF. El extremo ya estuvo cedido en la segunda vuelta del pasado curso en el Cartagena, equipo con el que descendió a Primera RFEF.
El atacante, de 23 años e internacional con República Dominicana, debutó en LaLiga Hypermotion con el Elche CF en la temporada 2023/24. En total, ha disputado 28 partidos en Segunda División, en los que ha sumado dos goles y una asistencia.
El Elche ha tenido un final de mercado mucho menos ajetreado de lo que se había previsto. Al final, ha registrado dos altas, dos laterales, y una cesión.
-
El Elche logra la cesión del lateral del barcelonista Héctor Fort
Otra pieza de lujo para el vestuario del Elche. El club ilicitano ha logrado la cesión por una temporada del lateral derecho del Barcelona, Héctor Fort, ganador del triplete nacional el pasado curso con el equipo catalán.
El jugador catalán, de 19 años, es el décimo tercer fichaje del equipo ilicitano para la próxima temporada. Formado en la cantera del Barcelona, Fort disputó 20 partidos con el equipo catalán la pasada temporada, 17 de liga, uno de Copa y dos de la Liga de Campeones.
El club define a su nuevo jugador como un “lateral moderno y fiable” por su “seguridad defensiva, velocidad y capacidad para sumarse al ataque”.
El lateral catalán es el segundo jugador de la plantilla del Barcelona que acaba cedido en el Elche tras el guardameta alicantino Iñaki Peña.
-
El Hércules se queda sin portero sub-23 y cierra con once fichajes
El Hércules finalmente no incorpora un portero sub-23 y da por cerrada su plantilla con 11 fichajes. El portero de la cantera Mompeán será el segundo portero, a la sombra de Carlos Abad.
Durante el mercado de verano, que arrancó el pasado 1 de julio, 11 jugadores han dejado la plantilla, algunos de ellos importantes en el pasado reciente de la entidad, como José Artiles, Javi Moreno, Alvarito o el delantero argentino Agustín Coscia.
A cambio, y en su apuesta por elevar el nivel para buscar el ascenso, el Hércules ha incorporado a jugadores jóvenes, pero con experiencia en la categoría, como Ben Hamed, Javi Rentero, Adrián Bolo, Unai Ropero, Jeremy de León, Carlos Rojas o Slavy. A ellos se suman los veteranos Fran Sol, Javi Jiménez y Nacho Monsalve y el joven procedente de la cantera del Villarreal, Vique Gomes.
Una de las curiosidades del mercado de verano la ha protagonizado el lateral Xavi Pleguezuelo, que tras firmar por el club alicantino en el mes de julio abandonó la entidad seis semanas después al no responder a las expectativas del cuerpo técnico.
-
El Eldense prosigue su profunda renovación con un jugador de la Superliga de Grecia
El Eldense ha anunciado este lunes, último día de mercado, el fichaje del extremo Rober Ibáñez, jugador que procede del PAS Lamia de la Superliga de Grecia.
El nuevo futbolista del Eldense, como recoge Efe, ha firmado contrato en el club alicantino hasta el 30 de junio de 2026. Formado en la cantera del Valencia, dio el salto al fútbol profesional en el Granada en Primera División.
Rober Ibáñez vivió una etapa importante en el Leganés para consolidarse en LaLiga, aunque su mejor versión llegó en Osasuna en donde fue pieza clave en el ascenso a Primera en la temporada 2018-2019.
El extremo izquierdo valenciano también ha jugado en el Levante en LaLiga Hypermotion y en 2025 inició una nueva etapa en Grecia para militar en el PAS Lamia antes de recalar en el Eldense.
La llegada de Rober Ibáñez al Nuevo Pepico Amat supone el decimonoveno fichaje del club alicantino que empezó la temporada 2025-2026 en Primera Federación con un empate sin goles en Sabadell (0-0).
-
El Intercity ficha a un centrocampista cedido del Real Madrid
El equipo alicantino, que esta próxima temporada regresa a Segunda RFEF, también ha aprovechado el última día del mercado para realizar un movimiento. El club ha incorporado al malagueño Pablo Montero, de 19 años, centrocampista ofensivo que llega cedido desde el Real Madrid.
Formado en CD Tiro de Pichón malagueño, el jugador saltó al equipo juvenil del Málaga para firmar, posteriormente, por el Real Madrid, club en el que ha militado en sus equipos juveniles las dos últimas temporadas.
-
Tranquilidad en el Hércules
El club herculano vivirá, en principio, un cierre de mercado sin estrés, ya que el director deportivo, Paco Peña, hizo los deberes con tiempo. El principal objetivo en el último día era dar salida a César Moreno, jugador que con su marcha libera una ficha profesional en la plantilla.
El cartagenero, de 24 años, llegó al Hércules hace cuatro temporadas procedente del Elche. Tras contar con gran protagonismo en las dos primeras temporadas, el centrocampista fue cedido hace dos años, en el mercado de invierno, al Mestalla y el pasado curso compitió, de nuevo a préstamo, en el Recreativo de Huelva.
En el inicio de la pretemporada, el jugador pareció ganarse la confianza del entrenador, Rubén Torrecilla, aunque fue perdiendo protagonismo hasta que ambas partes han acordado una salida.
El próximo objetivo del Hércules para coronar la plantilla es un portero Sub 23 que compita la titularidad con Carlos Abad, ya que el cuerpo técnico entiende que el joven Mompeán, pese a que estará en dinámica del primer equipo, necesita competir cada semana para no cortar su progresión.
-
El Elche promete ser el gran animador: incorpora a Pedrosa desde el Sevilla
Arranca la cuenta atrás para el cierre del mercado de verano y el Elche, fiel a la tradición desde la llegada a la propiedad del empresario argentino, Christian Bragarnik, promete ser el gran animador de las últimas horas.
El club ilicitano ha incorporado al lateral izquierdo del Sevilla, Adrià Pedrosa, que llega en calidad de cedido, aunque con una opción de compra, y ha rescindido el contrato de Jairo Izquierdo, jugador que llegó a la entidad en el pasado mercado invernal.
Pedrosa, décimo segundo fichaje del Elche para el presente curso, se formó en la cantera del Espanyol, de donde pasó hace tres temporadas al Sevilla, club en el que ha ido perdiendo protagonismo. Esta temporada, el lateral, de 27 años de edad, solo participó con el equipo sevillista los últimos cinco minutos que disputó en la segunda jornada ante el Getafe.
Curiosamente, el próximo partido del Elche tras el parón de selecciones será ante el Sevilla, el exequipo de Pedrosa, en el Sánchez Pizjuán.
Horas antes, el club ilicitano confirmaba la salida del club de Jairo, otro de sus laterales izquierdos. El canario, de 31 años, llegó al Elche procedente del Cartagena el pasado curso y disputó nueve partidos, ninguno como titular, formando parte de la plantilla que logró el ascenso.
Esta temporada, Jairo Izquierdo participó en el partido inaugural del campeonato, ante el Betis, en el que disputó los últimos 25 minutos del encuentro.