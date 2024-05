La UA se corona como campeona de España de remo femenino y completa un triplete histórico

El equipo femenino de remo de la Universidad de Alicante (UA) lo ha conseguido. Las deportistas del equipo universitario hacen historia y consiguen su primer Campeonato de España en la modalidad de remo fijo del Mediterráneo llaüt en la 20 edición de la prueba, celebrada el pasado fin de semana en la Línea de la Concepción (Cádiz).

Las competidoras cierran una temporada perfecta con un triplete para el recuerdo con el título de la Liga SUMAR, que ya consiguieron el pasado año, el Campeonato Autonómico de deporte Universitario (CADU) y el Campeonato de España, el más prestigioso.

El director deportivo de remo de la UA, Alfonso Penichet, ya avisó a EL ESPAÑOL de Alicante en una entrevista durante la última sesión de entrenamiento que las chicas estaban "al nivel que el equipo masculino". "La cultura femenina va en aumento, cada año vienen nuevas chicas y demuestran un compromiso increíble", aseguraba entonces el responsable.

El sábado por la mañana ganaron su primera eliminatoria, lo que las clasificó para la semifinal del domingo, que también ganaron, clasificándose para la final en la que se impusieron al Club el Illot de El Campello y Club Rem Mataró.

La playa de Poniente fue el escenario de la competición, que se desarrolló sobre un campo de regatas de 350 metros en las distancias de 700 y 1.400 metros. La prueba concluyó con la segunda plaza del Real Club Regatas de Alicante, con un oro y cuatro bronces; y la tercera compartida por la Universidad de Alicante y el Real Club Náutico de Valencia, ambos con un oro.

Las previsiones no pudieron salir mejor para ellas, no tanto para el conjunto masculino, que defendía título, y quedó cuarto a escasos segundos de las medallas. El sábado por la mañana no lograron pasar la primera eliminatoria aunque en la repesca consiguieron la clasificación para la semifinal en la que se clasificaron para la final A en la que se quedaron cerca del medallero. Con este campeonato, la categoría femenina iguala a la masculina en cuanto a palmarés.

Así, Penichet remarcó un cambio de tendencia en esta modalidad deportiva. Creada en el 1990, es la más antigua de la institución, pero no la que más deportistas atrae. "Nos cuesta encontrar a gente, sobre todo para los chicos, pero las chicas vienen solas", destacó Penichet.

Además, el trabajo de algunos estudiantes de los equipos está permitiendo conocer mejor este deporte. Ahora saben que para chicos y chicas hay que enfocar el trabajo diferente. "Siempre se dice que tienen que hacerlo igual, pero es todo lo contrario. En masculino se busca deportistas muy rentables, que sean fuertes pero que pesen poco. Mientras que en el femenino sacamos estudios y descubrimos que la embarcación está hecha para hombres y para las mujeres es más importante el trabajo de fuerza y, en concreto, mayor masa muscular más que rentabilidad", sentenció.