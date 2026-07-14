El festival aQuarela se despide con un cierre protagonizado por Anastacia, God Save The Queen, OT en Concierto y Luz Casal

El tramo final de aQuarela se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas consecutivas, del 15 al 18 de julio, con una programación que reunirá sobre el escenario del Muelle Live a destacados nombres del panorama nacional e internacional.

El ciclo encara su desenlace después del notable éxito cosechado por artistas como Rosario Flores, Rosana, Alan Parsons, Pablo Alborán, Yerai Cortés o Valeria Castro, que han contribuido a convertir este espacio en un punto de referencia musical en la ciudad durante la temporada estival.

La última semana arrancará el 15 de julio con Anastacia, una de las voces más icónicas del pop-rock internacional. La cantante estadounidense presentará en Alicante un repertorio que repasa los grandes éxitos que han marcado su trayectoria y la han consolidado en la escena global.

Un día después, el 16 de julio, llegará el turno de God Save The Queen, considerado uno de los mejores tributos a la banda británica. El espectáculo recreará con fidelidad la puesta en escena, el sonido y la energía de Queen, invitando al público a revivir algunos de los himnos más reconocibles del rock.

El 17 de julio será el momento de OT en Concierto, una propuesta especialmente dirigida a los seguidores del popular formato televisivo. Sobre el escenario se darán cita varios de los artistas surgidos de la última edición, interpretando los temas que marcaron su paso por la academia.

El broche final lo pondrá el 18 de julio Luz Casal, una de las grandes voces de la música española. Con una sólida trayectoria de más de cuarenta años, la artista gallega cerrará el festival con un repertorio que forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

Estas cuatro citas finales reflejan la diversidad que ha caracterizado a aQuarela, un festival que ha reunido a artistas consolidados y emergentes, tanto nacionales como internacionales, y que ha transitado por estilos que van del flamenco y la canción de autor al pop, el rock y la música melódica.

El evento ha logrado además atraer a público de distintos puntos de España y del extranjero. Un 20% de los asistentes procede de países como Reino Unido, Francia o Alemania, mientras que un 30% llega desde otros municipios de la provincia y un 10% desde diferentes regiones del país.

La respuesta del público confirma el papel de aQuarela como motor cultural y turístico, reforzando el posicionamiento de Alicante como destino de música en vivo durante el verano.

Próximas actuaciones

- 15 de julio – Anastacia

- 16 de julio – God Save The Queen

- 17 de julio – OT en Concierto

- 18 de julio – Luz Casal