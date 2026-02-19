Nebulossa vuelve a Benidorm con 'Virtuzorrismo': "Soy quien soy por todo lo que he pasado"

Llegaron a Benidorm en 2024 como un dúo desconocido y hoy regresan como estrellas consolidadas tras su paso por Eurovisión. Con una agenda frenética de entrevistas, Mery Bas y Mark Dasousa presentan el nuevo disco de Nebulossa en el mismo hotel Don Pancho que los vio nacer con Zorra. Una nueva etapa musical que llega bajo el sello del Virtuzorrismo, un álbum que depura su ideario.

Este viernes sale por fin el disco con quince canciones que presenta temas nuevos y las que han ido publicando desde la atronadora victoria en el Palau l'Illa que les llevó a competir en Eurovisión. "Ha sido duro", reconoce Mery Bas sobre el proceso de grabación.

Este matrimonio de artistas, original de la pequeña población de Ondara, ha compaginado conciertos y la preparación de videoclips con las horas de estudio para grabar el disco. Un intenso trabajo al que suman que han reformado por completo su espectáculo en directo para esta nueva etapa en la que han estado durante los últimos meses.

Este disco rompe un largo periodo en el que se han centrado en sacar sencillos, como su destacada colaboración con Mónica Naranjo en Venenosa. "Había que hacerlo porque la gente nos insistía", reconoce Mark en la amplia entrada del hotel junto a los concursantes que entonces aún estaban pendientes de saber el veredicto del público.

Entre las nuevas canciones que avanzan queda claro que las letras siguen una línea muy personal. Fantástica describe un estado mental complejo. "Vengo de una montaña rusa de emociones", explica Mery sobre un tema que habla de la superación a través de acciones positivas.

Cicatrices es otro de los pilares emocionales del disco. Mery defiende su pasado sin rencor. "Soy quien soy por todo lo que he pasado", afirma con rotundidad. Ella cree necesario aceptar las experiencias negativas para formarse como persona.

Mark Dasousa destaca la importancia de mantener una actitud positiva. "No hay que instalarse en la queja", señala el productor. El grupo defiende que todo en la vida sucede por un motivo concreto. Su filosofía musical busca la aceptación total de uno mismo.

El tema Vogue apuesta por un sonido house de los años noventa. Y es en su letra en la que incluyen frases directas y provocadoras como "dicen que pierdo aceite". Una expresión que se convierte en una declaración de principios frente a las críticas como prueba que además la promocionan en sus camisetas.

"Tenía mis dudas sobre si ponerla", admite Mark. Mery, en cambio, insistió en mantenerla para no ponerse límites creativos, como demostraron con la letra de Zorra, que fue polémica en su principio. El objetivo de la banda es hacer siempre lo que les sale de forma natural.

Dos Locas se centra en las vivencias con amigas y la libertad. Mery comparte estas experiencias incluso con su propia hija en algunas fiestas. El grupo huye de los moldes establecidos por la industria musical actual.

El impacto de sus canciones va más allá del entretenimiento. Mery recibe mensajes de personas que sufren discriminación o maltrato. "Eso es muy fuerte", comenta emocionada sobre el apoyo de sus seguidores. De ahí que celebren que la música de Nebulossa ayude a mucha gente a salir adelante.

Zorra fue el punto de partida de esta revolución personal. "Ha sido la hora de su verdad", dice Mark sobre el papel de Mery en el grupo. La cantante ha logrado sacar fuera todo lo que mantuvo callado durante mucho tiempo.

El disco recupera temas especiales para ambos, entre ellos las dos versiones de Bailando hasta morir de Tino Casal que hicieron para el documental sobre Sonia Martínez.

El dúo afronta el futuro con optimismo y sin miedo al qué dirán. Sus nuevas canciones buscan romper estereotipos y ayudar a los demás. Este viernes marcará el inicio oficial de este Virtuzorrismo musical.