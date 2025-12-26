Óscar lanza el villancico más ambicioso en España en un encantador pueblo: "Quería salir de los típicos conciertos"

¿Hay música en Navidad más allá de El burrito sabanero o All I want for Christmas is you? El director de orquesta y compositor de Novelda Óscar Navarro trabaja para que así sea. Acaba de presentar nuevo tema en el que puede ser el villancico más ambicioso del año en España después de un exitoso concierto en Los Ángeles ante un icono de Disney.

Tras este éxito internacional, Navarro ha volcado su energía en el lanzamiento de Donde habitan los sueños, un videoclip navideño con un despliegue técnico poco común en el ámbito de la música clásica en España. El proyecto celebra, además, el décimo aniversario de su orquesta sinfónica.

"Quería hacer algo diferente, un videoclip navideño involucrando a mi orquesta y componiendo un tema nuevo", cuenta orgulloso sobre esta producción rodada en Toledo. El rodaje en el encantador pueblo de Noblejas lo ha convertido en una producción de gran envergadura.

"Es un rodaje al uso con su equipo de producción de unas 25 personas entre director, ayudante, director de arte y de fotografía", detalla Navarro. La elección de Noblejas se debió a la estrecha relación de la orquesta con el municipio, al que califica de "muy musical".

"El pueblo se volcó por completo", agradece el compositor sobre una grabación de "cinco días superintensos rodando en calles, plazas y parques". Una "maratón" que no terminó ahí porque el montaje lo ha finalizado en apenas diez días tras el rodaje.

Al lanzarse con Donde habitan los sueños, Navarro apunta a una carencia en el mercado español respecto a la música navideña de corte sinfónico. "En el mundo del clásico parece que no salimos de los típicos conciertos de villancicos", reflexiona. "Buscaba desmarcarme de lo habitual y la respuesta en YouTube está siendo muy buena, con cerca de 8.000 visualizaciones en día y medio".

El músico defiende la necesidad de invertir en cultura para lograr resultados de calidad que puedan competir en plataformas digitales y en un panorama que retroalimenta a los clásicos del mercado estadounidense.

"Son 5 minutos, pero detrás hay mucho dinero invertido: orquesta, actores, técnicos de sonido...", enumera Navarro. "Si se saca algo de dinero, bienvenido sea para reinvertirlo siempre en estas cosas", concluye el artista sobre esta apuesta por renovar el género navideño.

Y de Toledo al condado de Los Ángeles, donde ha estado este noviembre preparando un concierto muy especial. Su conexión con California se remonta a sus años de formación hace 15 años y que mantiene activa. Por ello lo celebró con un gran concierto en La Cañada Flintridge.

"Ha sido un intercambio cultural, llevando la música de España en representación", explica Navarro sobre esta cita que conectó su lugar de residencia actual en Madrid con su "pueblo hermano" en California. Para la ocasión, el músico no estuvo solo, ya que logró reunir a un elenco masivo.

"Nos juntamos alrededor de trescientos entre orquesta y coro", relata el compositor, destacando que trabajó durante dos semanas con un grupo numeroso de músicos jóvenes. Además, contó con la colaboración de la cantante Adriana Tonda, quien viajó como invitada especial tras haber colaborado previamente con su orquesta.

Uno de los momentos más impactantes del viaje fue el encuentro con Chris Buck, director de éxitos mundiales de Disney como Tarzán, Frozen y Wish. Navarro relata que conoció al cineasta el año pasado gracias a amigos comunes en La Cañada Flintridge, donde reside el director.

"Chris dijo: 'Óscar, cuando vengas aquí a hacer un concierto, iré a verte'", recuerda el músico. Pese a la agenda del director, la promesa se cumplió: "Con lo ocupado que está, uno pensaba que no ocurriría, pero ocurrió. El director de Frozen estaba allí en primera fila viendo el concierto".