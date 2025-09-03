Bombai, la banda valenciana referente del buen rollo que actúa gratis en Elda: "Hemos venido a disfrutar la vida"

"Tenemos que disfrutar de estar vivos". Ese es el mensaje con el que llegan desde Valencia a las fiestas mayores de Elda la banda Bombai. Su potente tema Festival es la mejor forma de celebrar que cumplen una década en la música y resume el espíritu de buen rollo que transmiten.

Bombai es sinónimo de alegría, como han ido probando estos años. "Hemos venido a disfrutar de la vida, todo lo demás es secundario", remarcan los tres en esta entrevista a su paso por la ciudad de Alicante. Este ideario lo reflejan en sus letras y en su actitud, para contagiar felicidad a sus seguidores.

Ellos son Javi Fernández en la voz, Ramón García en la guitarra acústica y Vicente Cervera en la eléctrica. Tres chicos que nacieron y crecieron en el barrio de Monteolivete en Valencia, donde siguen viviendo allí y mantienen una fuerte conexión con su tierra, siempre recordando sus orígenes.

El 7 de septiembre actuarán en la explanada de Nuevo Almafrá, un concierto gratuito dentro de su gira 10 Años Contigo. Será una noche que prometen llena de energía. Basta escuchar cualquiera de sus temas para comprobarlo, y en particular los dos sencillos que han presentado este año, Festival y La Habana.

La primera es un himno al disfrute del ahora que llegaron a presentar al Benidorm Fest. "Disfruta del momento, disfruta de cada segundo, de cada oportunidad", razonan, porque "nos pasan cosas malas, hay piedras en el camino, pero siempre hay algo superior, que es que estamos vivos".

A ese mensaje poderoso le suman una potente base electrónica con la que hacer saltar al público como han estado haciendo en los conciertos que han ofrecido durante el año, con especial mención a su pase por la sala Stereo de Alicante el pasado mayo, "Todavía resacoso de lo de ayer", compartía Javi en su cuenta de Instagram.

Y si pasarlo bien es primordial, también lo es cumplir sueños. Tras diez años, lanzan su primer disco físico, uno especial con un libro de 50 páginas que narra su historia entre 2015 y 2025. Para ellos, el disco es casi lo menos relevante, ya que la música ya está disponible en plataformas digitales.

Desde sus inicios, Bombai apostó por esta estrategia digital acorde con la realidad de la industria. Su carrera empezó con el sencillo Solo si es contigo, junto a Bebe, un éxito que acumula 64 millones de reproducciones solo en YouTube y otros 78 más en Spotify.

La edición de los sencillos digitales dio paso a álbumes que no estaban disponibles en formato físico, una estrategia que les "funcionaba bien". Ahora rompen con ello y lanzan 10 Años Contigo con el que sienten que marcan un hito en su carrera, "el disco de nuestra vida".

En el concierto de Elda, DJ Fredy Vidal animará antes, y DJ Toledo cerrará la noche. Entre ambos es el turno de su espectáculo, una explosión de fuerza y rock, como prometen. Con ella no quieren dejar que el público se despiste y garantizar una experiencia impactante y profesional.