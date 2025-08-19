Este pueblo de Alicante cumple el sueño de llevar su música a Eurodisney: "Quedaron tan contentos que podemos repetir"

A este numeroso grupo de músicos de un pueblo de Alicante no les ha hecho falta mirar una estrella fugaz para que su deseo se cumpla. En este puente de la Asunción ellos han sido los encargados de realizar el desfile por la calle principal del parque Disneyland París. "Quedaron tan contentos que podemos repetir", celebran. Y este lunes lo han podido hacer orgullosos en las calles de su localidad.

La Agrupación Musical y Artística de Monóvar, también conocida como La Artística, junto a su escuela se suma a la lista de formaciones de la Comunitat Valenciana que lleva la pasión de la música al parque que llegó a soñar con instalarse en el norte de la provincia hace más de treinta años.

En total, el viaje ha movilizado a más de 250 personas que partieron la semana pasada para realizar uno de los desfiles más importantes de su carrera. De ellos, 77 eran los músicos, incluidos los educandos, que han estado acompañados por familiares y simpatizantes en esta aventura musical.

El proyecto surge en agosto del año pasado, recuerda Gabriel Pastor durante el viaje de vuelta a Monòver. El director de la escuela de música y vocal de la junta directiva de la banda, valora la iniciativa de su compañero Álvaro Martínez, director titular de la banda, y que no ha podido estar en primera línea como deseaba para poder atender a un familiar.

Las iniciativas de otras formaciones, como la Unió Musical de Llíria o las bandas de Benissa y Xàbia, impulsaron el deseo de estos músicos por participar en una de las tradiciones más reseñables de los parques Disney. Y todo empezó con un correo.

En ese informe, como cuenta a EL ESPAÑOL, Gabriel explicaba el plan que tenían y el interés por llevar su música. Así, les proponía un programa que es el que acabaría sonando el 14 de agosto en la casi media hora que ha durado el evento.

Primero, un popurrí con arreglos propios de temas clásicos de las películas de animación de Walt Disney, luego el pasodoble festero La Banda 2014 de José Beteta y, por último, en el momento más simbólico, frente al icónico castillo de Disney, el pasodoble Monóvar de Miguel Villar, un homenaje a su pueblo.

Con todo ya pasado, Gabriel valora el apoyo por parte del equipo de la multinacional para que se hiciera realidad. Tras enviar unos vídeos en noviembre para que vieran cómo tocaban y desfilaban, Disney les daba la enhorabuena a las pocas semanas.

Como director de la escuela, destaca como clave de su propuesta que han participado músicos de diferentes generaciones, los más experimentados con los más jóvenes, los educandos. Y para que eso haya sido posible, han tenido que adaptar las partituras para que los niños puedan tocar y disfrutar sin sufrir, una experiencia "increíble" para ellos.

"Tocar frente al castillo de Disney mientras escuchas a tu pueblo cantar contigo es algo que se te queda grabado", explica Javier Jiménez, trompetista. La percusionista Elena Picó añade que se han pasado "medio desfile con las lágrimas contenidas", como recogen a través de una nota municipal.

Y así lo corrobora ahora Gabriel, que apunta como uno de los momentos más emocionantes ver a la "marea verde" de familiares y amigos. A iniciativa de un grupo de madres se habían preparado unas camisetas con el llamativo color para facilitar la identificación. El mismo jueves se fueron incorporando al desfile mientras la banda iba desfilando por la calle principal.

Si el jueves la emoción se palpaba en un parque que tenía el aforo completo, 160.000 personas, este lunes también ha sido intenso. Después de un largo viaje en autobús decidieron que tenían que tocar esas piezas para los músicos y vecinos que no habían podido ir.

El amor al arte

Entre ellos, como se mencionaba, el director Álvaro, quien ha cedido la batuta a Salvador Payá, el responsable de la banda de educandos, para dirigirlos de forma "genial", cumpliendo con todas las indicaciones del personal de Disney.

Gabriel Pastor subraya que el trabajo de la banda es "por amor al arte". Los músicos no cobran, sino que lo recaudado se invierte en la propia sociedad, en la preparación de instrumentos y en los trajes. Es un "trabajo diario" que se refleja en cada actuación.

El fin de fiesta, este desfile informal por las calles de su localidad es el punto y seguido en las actividades de la banda. Después, la actividad no cesa; se preparan para las próximas fiestas de Monóvar. "Hemos venido a representar a Monóvar fuera, como lo hacemos cada día desde casa", concluye Gabriel Pastor, visiblemente emocionado.