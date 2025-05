Homenaje a la obra de Julio Iglesias por Diego Ramos y OBK, Kiki Morente y Mercedes Cañas en el Festival Noches Mágicas

El Festival Noches Mágicas ha anunciado nueva tanda de artistas que actuarán este verano en la edición de 2025, completando el cartel casi en su totalidad. En esta ocasión, los artistas que se incorporan al festival son Kiki Morente y Mercedes Cañas en la 5ª Fiesta Solidaria, TIMØ, , Besmaya y Paula Mattheus, Diego Ramos, y OBK, acompañando a Tony Hadley, .

El recinto natural de Jardines de Abril volverá a recibir a grandes nombres del panorama musical nacional e internacional en diferentes fechas donde disfrutar de música en directo, arte en vivo, performances, gastronomía, moda, artesanía y mucho más.

Estas nuevas confirmaciones se suman a las anteriores de Vanesa Martín el 25 de julio, Rafa Sánchez de La Unión junto a Cómplices y más artistas por confirmar en la 80's Summer Party el 26 de julio, Bebe presentando su nueva gira Pafuera Telarañas el 27 de julio.

También Sara Baras homenajeando a Paco de Lucía con la gira Volver el 31 de julio, Besmaya junto a Paula Mattheus y más artistas por confirmar el 1 de agosto, Los Secretos en la segunda fecha 80's Summer Party,

El Kanka el 3 de agosto, Vicente Amigo el 6 de agosto, Brothers in Band -Dire Straits Tribute Show- el 7 de agosto, Tony Hadley ex Spandau Ballet junto a un artista por confirmar el 8 de agosto, Iván Ferreiro y otros artistas por confirmar en el festival Music In The Garden del 9 de agosto y Bonnie Tyler el 10 de agosto.

Nuevas confirmaciones

El Festival Noches Mágicas de 2025 se inaugurará con una gran Opening Party, en la quinta edición de la Fiesta Solidaria. Una noche muy especial donde la música, la solidaridad y la magia se unirán para ayudar a quienes más lo necesitan: la Asociación Apnea, Aspanion Alicante y Nuevo Futuro Alicante.

La velada contará con las actuaciones de Kiki Morente y Mercedes Cañas, y próximamente se sumarán nuevos artistas, dj's y sorpresas para completar el evento. El reconocido cantaor, guitarrista y compositor Kiki Morente, hijo del legendario maestro Enrique Morente, presentará su tercer trabajo discográfico 'Azabache', disco que ve la madurez artística del cantaor.

Un talento precoz que arrancó desde la infancia acompañando a su padre por los escenarios más prestigiosos del mundo, Kiki ha destacado por su madurez escénica y su habilidad para actualizar el flamenco sin perder su esencia.

Con dos exitosos álbumes en solitario, Albayzín (2017) y El Cante (2021), y su último álbum Azabache (2024), se ha consolidado como una de las principales voces del panorama flamenco actual. Su carisma, seguridad y talento lo convierten en un artista que cautiva al público en cada una de sus interpretaciones.

Mercedes Cañas es una de las cantautoras más prometedoras del panorama nacional. Ha ido construyendo su carrera de una manera independiente compartiendo su música a través de las redes sociales, primero haciendo 'covers' de canciones ajenas y ahora escribiendo e interpretando las suyas propias.

La joven madrileña es lo que se llama habitualmente una artista revelación. No sólo pone voz a sus melodías, sino que las impregna de un halo especial, una esencia mística propia de quien está destinada a inspirar emociones.

El 1 de agosto es el turno de TIMØ, banda sensación del pop colombiano, nominada al Latin Grammy, formada por Felipe, Alejandro y Andrés, es uno de los proyectos emergentes más importantes de Latinoamérica.

En 2024 iniciaron su primera gira de festivales, tocando en escenarios icónicos y consolidaron su carrera internacional con Conquistar el Planeta Tour, su gira más grande hasta la fecha, recorriendo más de 18 ciudades en Latinoamérica y España, destacando su show 'sold out' en el mítico Teatro Metropolitan de Ciudad de México.

Julio Iglesias

Una noche para la historia con el tributo 'Soy un truhán, soy un señor'. Coincidiendo con el día en que, hace 11 años, Julio Iglesias actuó en el escenario del Festival Noches Mágicas, se rendirá tributo a su legado con un concierto lleno de elegancia, emoción y excelencia musical.

Un directo único, elegante, atractivo y cuidado, con una puesta en escena exclusiva que permitirá a los asistentes revivir la época dorada y el evocador ambiente musical de la trayectoria artística de Julio Iglesias.

Diego Ramos, acompañado por su orquesta formada por más de 10 músicos en directo y un equipo técnico de primer nivel, interpretará las inolvidables canciones que encumbraron al artista a la cima internacional.

OBK, actuará el 8 de agosto además de Tony Hadley ex Spandau Ballet. El 23 de octubre de 1991 se puso a la venta Llámalo sueño, el primer disco de OBK. A partir de ese día se construye la historia del grupo de pop-electrónico más vendedor de la historia de la música en España.

Cada una de las fechas del Festival Noches Mágicas tendrá lugar en el recinto Jardines de Abril, que cuenta con un aforo limitado dadas las condiciones naturales del emplazamiento. En la edición anterior se colgó el cartel de 'sold out' en casi la totalidad de los días.

Consulta las diferentes modalidades de entradas y toda la información del festival al completo en la web nochesmagicas.es