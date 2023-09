Estas son las actividades del Rocanrola, el mayor festival de rap en España que se prepara en Alicante

Lanzar el que quiere ser el festival de rap más multitudinario de España necesita de muchas actividades. Y así lo entienden los organizadores del Rocanrola en Alicante. Para su segunda edición este octubre crean Rocanrola City con actividades por la ciudad y Living Park, el espacio dentro del recinto para ir más allá de la música.

Siguiendo el estilo del Spring Festival y las actividades que amplían el alcance, se ha preparado Rocanrola City. Del 29 de septiembre al 4 de octubre ofrecerán exposiciones, talleres, literatura, música en directo e intervenciones en espacios urbanos. Y para ello se basan en tres ejes: reivindicar la historia pasada, ser una lanzadera del talento de la ciudad y ser un foro de discusión y conocimiento de la cultura urbana y sus expresiones artísticas.

La mayor de estas citas será la exposición Nach tras los focos, del 4 de octubre al 5 de noviembre en el Espacio Séneca y comisariada por Javier Sala. Esta será la primera vez que se vea esta muestra sobre el rapero alicantino Ignacio Fornés.

Con Urban Art Invasion se desplegarán a través de la decoración de escaparates, puertas de acceso y mini espacios interiores mediante Tape Art y Tagging de bares y tiendas locales de la ciudad de Alicante, sobre conceptos como la transformación social, la igualdad y la música como herramienta de cambio. Los artistas Iris y David October serán los encargados de hacer diseños 3D con esta técnica, del sábado 30 de septiembre al jueves 5 de 12h a 14h y de 18 h a 20:30h en diferentes puntos de la ciudad de Alicante.

Break Dance Squad será un acto de guerrilla comunicativa que invadirá varias plazas de Alicante, con un Sound System movil y una guerrilla de breakers de la escuela de baile In Situ y del colectivo de Breakers Terreta, el sábado 30 de septiembre de 12h a 14h y de 18 h a 20:30h en el Mercado Central, Plaza de la Viña y Parque Lo Morán. En ‘Disturbing the walls’, los grafiteros Toni Cuatrero y Gista Uno imprimirán su obra en Alicante en exclusiva para Rocanrola City, del sábado 30 de septiembre a jueves 5 de octubre de 12h a 14h y de 18 h a 20:30h en el Barrio San Antón y en la calle Poeta Quintana.

La música la pondrán con la Listening Party, de R de Rumba, dj y productor de Violadores del Verso. Esta actividad se desarrollará con una escucha de un disco relevante por su producción e impacto histórico. El artista desvelará secretos de ese disco, sus trucos, dará contexto para transmitir esa historia en la tienda de discos Naranja y Negro de Alicante, el martes 3 de octubre de 19h a 20:30h. Y el concierto Mujeres beating the city, protagonizado por Zeta A, Amel CSK y Tanaka, el viernes 29 de septiembre a las 20:30h en la Sala Confetti.

Completan la programación charlas y mesas redondas. La charla Sampling, digging y otras herramientas del ritmo’, a cargo de especialistas de la Sgae sobre el impacto del sampleo en la industria musical, el lunes 2 de octubre a las 19h en la Librería Pynchon. La charla ‘Hip hop, afrofuturismo y la ciencia ficción del ritmo’ donde el periodista musical Iván López dará un repaso por los elementos del hip hop, el lunes 2 de octubre a las 19:45h en la Librería Pynchon. Y la mesa redonda ‘Las gafas moradas más cool de la ciudad’, en un encuentro donde las raperas son las protagonistas, con Zazi, Amel y Tanaka, el viernes 29 de septiembre a las 18h en la Librería Fahrenheit 451.

‘Living Park’

Con el objetivo de complementar la variada actividad musical de Rocanrola y cumplir con las nuevas tendencias llega en 2023 el ‘Living Park’. Este espacio lo dedican en exclusiva a generar experiencias más allá de la música: deportes, cultura, arte, música y baile.

El Living Park de Rocanrola contará con exhibiciones en su pista de baloncesto, campeonato de mates y de triples, basket 3x3 y basket en silla de ruedas. La cancha será un punto de encuentro de profesionales y aficionados. Animado con música a cargo de Dj Force y el rapero Bha, tendrá como participantes a Pulpo Sneakers, Splashy Kwee, Kyriako Generali, Slim Reaper, Javi Huertas, los equipos profesionales Radopakolo, Ontibasket o CBI Elche y también habrá una exhibición en silla de ruedas el equipo profesional de Elche.

Habrá un espacio dedicado al skate, donde tanto participantes profesionales como aficionados tendrán su espacio de práctica. En él incluyen a un top 3 nacional como Miki Huercano, además de decenas de patinadores de la provincia. Dinamizará las rampas el colectivo Fhire de Elche y la rampa de skate estará abierta a todo el público entre las exhibiciones.

Se dispondrá de una pista de break y bailes urbanos donde el arte del baile se exhibirá ante el público de Rocanrola, en un espacio único donde los y las dancers tendrán la oportunidad de expresarse con sus cuerpos en movimiento. Habrá exhibiciones por parte de la escuela de baile urbano In Situ, el colectivo Terreta y Bone con su colectivo Carnales Squad y participantes del campeonato internacional Kings Of The Street.

Se realizará el único concurso de scratch de España. En colaboración con el colectivo Urban Tactics, se organizará una iniciativa que respalda el posicionamiento del festival como único en su especie en territorio nacional. El concurso está respaldado por un jurado de lujo como R de Rumba, Dj Soak y Dj Force. A su vez, se contará con un momento Openfader de competición entre beatmakers, donde el cierre de cada noche correrá a cargo de Dj Soak y Dj Rosvil. No faltará beatbox con Da Fonky Monky, Blade Bbx y B Room y también un espacio para la representación de la disciplina del grafiti.

