Ginebras y La la love you, los reyes del indie con letras sencillas se reúnen en el Low de Benidorm

Ginebras y La la love you, en la imagen, actúan este fin de semana en el Low de Benidorm

"Somos muy conscientes de estar en el momento más dulce de nuestra trayectoria", cuenta David Merino. El cantante de La la love you forma parte de la corona del indie español con Ginebras, entre otros grupos que pasará por Benidorm con el Low Festival en la hornada que ha conseguido sus primeros éxitos en pandemia.

"Sentimos que vivimos un sueño porque nos va como nunca", dice Merino de un verano en el que solo en julio y agosto están dando 26 conciertos, la gran mayoría de ellos festivales. Como a Ginebras, su gran éxito les pilló en pandemia. De hecho, El fin del mundo se convirtió en el tema alternativo para acompañar el 2020.

Sandra Sabater, un torbellino salido de Aspe que ha "comprado el indie entero" con las tres bandas en que está en Ginebras, Niña Polaca y Grasias, también lo vivió con la primera de ellas cuando su versión de Con Altura cogió impulso a principios del año de la pandemia. Aún así, no se siente en la cúspide del indie. "Pero sí creo que de esta nueva oleada, estamos ahí, en la escena porque no paro hasta noviembre. Y para algunos públicos somos increíbles. Y otros no saben ni quiénes somos".

[Estos son los nombres para el relevo del Low en Benidorm (y no tocan reguetón)]

Este es el primer verano en el que los festivales retoman totalmente la normalidad. "Fuimos de los pocos grupos que no hemos dejado de tocar en los dos últimos veranos, pese a las restricciones de estar sentados. Lo hemos visto como un proceso de evolución. Y ahora estamos en el momento en que notamos las ganas locas que tenía la gente", retoma Merino.

Eso lo trasladan en La la love you a las letras de su último sencillo, una colaboración con otros artistas que también pasan por Benidorm, Elyella. En Que nada nos pare (Lo más importante) así lo expresan al cantar: "Cientos de voces soñando con volver a un festival". Es ejemplo de las letras que reflejan lo más cotidiano. "Hablamos de cosas muy sencillas y básicas. Y no por ello tienen menos profundidad o verdad. Es el lenguaje que siempre hemos tenido de hablar cosas muy directas".

Saben lo que es cargar con la etiqueta de banal, "cuando otros grupos más pedantes hacen metáforas muy retorcidas para al final hablar de la nada, parece eso más intelectual o superior que cuando se dicen de forma más sencilla, que puede transmitir lo mismo o más que sin retorcerlo tanto".

[Niña Polaca cierra la puerta a volver al Benidorm Fest con dardo a RTVE incluido]

Sabater también ha sentido el aliento del éxito surgido del Benidorm Fest ya que se quedaron a las puertas de su selección, pero participaron en la segunda semifinal. "Fue una experiencia bastante guay", recuerda. Y aunque asegura que le "encanta Eurovisión", también añade que "menos mal". "No tener que competir fue lo mejor que nos podría haber pasado. Aún así te conoce gente. Y eso es genial. Pero lo complicado es que se tiene que quedar".

El éxito de Ginebras y La la love you va también aparejado a los sencillos, sin álbum que lo respalde. "Llegamos a plantearnos dejar de sacar álbumes porque una cosa guay de los singles es la inmediatez de sacar algo como la estás viviendo en ese momento, porque si en un álbum tienes que esperar dos años a veces sacas canciones que han caducado en parte. Nos gusta la inmediatez de los singles", reflexiona Merino.

[Estos son los horarios de los conciertos del Low Benidorm 2022]

"Pero, ahora de repente, nos damos cuenta de que en el single continuamente necesitas responder, hacer algo distinto", matiza el cantante de La la love you. "Y el álbum te da la posibilidad de hacer esas canciones sin esas pretensiones. Y hay canciones que no tienen vocación de single, pero que nos apetece lanzar. Hemos cambiado de idea y estamos preparando un álbum completo que lo último lo vamos a grabar en septiembre".

Sabater, con 26 años, se siente parte de esa nueva oleada que es más evidente tras dos años de parón en el panorama festivalero. "No me gustaría que relevara a grupos como Second, Sidonie, La Habitación Roja o Dorian se fuesen. Nos llevamos súper bien y aprendemos con ellos. Ojalá un festival con todos cabezas de cartel. Y súper feliz de formar parte de esta generación con Delaporte, Arde Bogotá, Cariño, Carolina Durante... que estamos buscando nuestro hueco".

Sigue los temas que te interesan