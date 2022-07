Vive un agosto en el ADDA Alicante con auténticas leyendas de la música

El ADDA acogerá a partir del 8 de agosto el nuevo ciclo de conciertos estivales Auténticos 2022. Con él se completa el programa de actividades especiales organizadas para conmemorar el 200 aniversario de la Diputación de Alicante.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha explicado que "la Fundación ADDA ha querido que la música esté presente de una manera destacada en esta celebración, continuando además con la gran labor de difusión con la que, desde área de Cultura, queremos implicar a todos los públicos ofreciendo propuestas de primer nivel a la altura de lo que merecen los alicantinos y nuestros visitantes".

La programación incluye grupos y vocalistas de primer nivel internacional. Comenzará con tres conciertos de UB40 feat. Ali Campbell, Kool & The Gang y el cantante de la mítica banda Spandau Ballet, Tony Hadley. Todos ellos artistas de referencia, con una amplia trayectoria, que continúan despertando el interés de un amplio público.

Los conciertos tendrán lugar los días 8, 10, 12, 19 y 20 de agosto a las 20:00 horas y las entradas, que oscilan entre los 20 y 40 euros, se pueden adquirir en las páginas addaalicante.es e instanticket.es, e incluyen descuentos de hasta el 30 % para menores de 30 y mayores de 65 años.

El programa

Lunes 8 de agosto 2022 - 20:00h. UB40 feat. Ali Campbell

Se formaron en 1978, en Birmingham (Reino Unidos). El éxito les llegó en 1984 con su famoso Red Red Wine de Neil Diamond, que fue recuperado en el 88 tras tocarlo en un concierto de tributo a Nelson Mandela, y entonces llegó al número uno de las listas. En el 93 con I Can't Help Falling In Love un tema original de Elvis Presley que perteneció a la BSO de la película Acosada de Sharon Stone y se incluyó también en el disco Promises And Lies. En total han vendido más 30 millones de discos.

Los UB40 rodaron una película, Dance With The Devil. Tras una carrera llena de éxitos reaparecieron con Tell Me Is It True, el tema central de la película Speed 2 protagonizada por Sandra Bullock, Jason Patric y Willen Dafoe.



Tienen influencias de Bob Marley, Al Green y Jimmy Cliff. Se les ha comparado con grupos como Madness o Fine Young Cannibals. Y sus canciones han sido cantadas por gente como Van Morrison, Neil Diamond, Pato Banton o Randy Newman.

Miércoles 10 agosto 2022 - 20:00 h. Kool & the Gang

Su funk y soul de las décadas de los 70 y 80, Kool & The Gang es un sonido que ha influenciado la música de tres generaciones. Han vendido más de 70 millones de discos en el mundo gracias a canciones como Celebration, Get Down On It, Cherish, Jungle Boogie, Summer Madness y Open Sesame. Temas que han sido incluidos en películas míticas como Rocky, Pulp Fiction o Fiebre del Sábado Noche.

A lo largo de su carrera han ganado dos grammys, siete American Music Awards y han estado entre los diez más vendidos de R&B 25 veces y entre los diez más vendidos de Pop en 9 ocasiones. Por eso acumulan 31 discos de oro y platino.

Kool & The Gang ha actuado sin parar los últimos 30 años, la carrera más larga en la historia de R&B. Su secreto es la constante evolución de su música. Kool & The Gang se mantienen como reyes absolutos de las pistas de baile con canciones con las que sigue siendo imposible no mover el cuerpo. Una leyenda viva con un conjunto de músicos de primera división que te harán bailar y cantar.

Viernes 12 agosto 2022 - 20:00 h. Tony Hadley, exSpandau Ballet

Anthony Patrick Hadley es conocido por formar una banda junto a sus amigos, Spandau Ballet. Como representantes de los nuevos románticos, consiguen el éxito mundial con ventas de 25 millones de discos. Una vez disueltos en 1990, emprende su carrera en solitario como cantante.

En 1996 participa en la gira Night of the proms por varias ciudades europeas acompañado de otros artistas como Joe Cocker y de una gran orquesta. En esa gira interpretó temas emblemáticos de su carrera, entre ellos Gold, True o Through the barricades.

Cinco años después, en 1997 y bajo su propio sello de Slipstream, Hadley grabó un nuevo disco de título homónimo en el que versionaba sus canciones favoritas junto con algún tema inédito compuesto por él, como el que dedicó a su hija Toni llamado She. En esa etapa decide grabar su primer álbum en directo en una de sus numerosas actuaciones. Así nació el disco Obssession (editado por Almafame en el año 2000) en el que una vez más alternaba clásicos como Under the bridge de Red Hot Chili Peppers o Walking in Memphis de Marc Cohn con canciones propias. El nombre del disco estaba inspirado en la obsesión de las hinchas que vivió en su etapa como ídolo juvenil con Spandau Ballet.

En 2006 decide cumplir otro deseo pendiente y graba un álbum de swing llamado Passing Strangers bajo la discográfica Curb Records, incluyendo clásicos que él escuchaba de joven con su familia como The mood I'm in o Just a gigolo.



Viernes y sábado 19 y 20 de agosto de 2022 – 20:00 h. Los chicos del coro en concierto. Preestreno



Los Chicos del Coro en Concierto, es una coral formada por más de ochenta niños y niñas de toda España, que se unen para cantar la magnífica historia de un músico fracasado, que llega a un internado como profesor y comienza una experiencia con sus alumnos que le marcará para el resto de su vida. Una historia de amor, amistad, compañerismo y valores a través de la música.

La Coral de Los Chicos del Coro, formada por niños y niñas cuidadosamente seleccionados mediante unas pruebas abiertas para toda España, es sinónimo de talento.

En cuanto al repertorio del concierto, por supuesto estarán los preciosos temas que le dieron el reconocimiento del cine europeo como mejor música, con la traducción y

versión de Pedro Villora, que transmite toda la poesía y la belleza del mensaje plasmado en las incomparables melodías.

