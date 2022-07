Brilla Torrevieja busca consolidar la marca musical de la Vega Baja con Sebastián Yatra y Luis Fonsi

"Hemos traspasado las fronteras nacionales y hemos apostado por artistas internacionales", destaca Pablo Pamies de Brilla Torrevieja. Como uno de los promotores de este ciclo musical que arranca este domingo con Sebastián Yatra, con la edición de este año esperan ampliar la acogida que tuvo la primera en 2021. Y así ampliar la iniciativa musical que demostró la ciudad en el pasado al atraer giras de renombre.

Aún queda mucho camino por recorrer, para empezar el cerrar una edición en la que ya no haya restricciones por cuestiones sanitarias. "Que se hayan eliminado hace que todo el mundo pueda disfrutar", valora Pamies. Y eso, añade, "influye para la venta de entradas". En ese sentido agradece la respuesta del público de la comarca y toda la provincia que ha mostrado entusiasmo a los grandes nombres que proponen en el escenario principal. Para ver a Yatra, Luis Fonsi, Lola Índigo y Taburete aseguran que están a punto de agotar sus entradas.

Al ser sus apuestas para atraer al público han negociado con ellos tener la exclusividad de la provincia, una demanda que también se traslada al caché correspondiente que deben asumir de estos artistas. "Y que tiene sentido porque este tipo de artistas no arrastran solo a una comarca, traspasan fronteras", razona. Gracias a eso esperan consolidar precisamente esa idea de atraer público foráneo y reforzar su valor como nuevo atractivo turístico.

En el camino hasta ese objetivo, Pamies insiste a lo largo de la entrevista en hacerlo con humildad. Más si cabe ya que tienen muy en cuenta que nacieron como ciclo en 2021, cuando las restricciones sanitarias tenían un peso determinante en la celebración de eventos multitudinarios, "pero teníamos las ideas claras y sabíamos cómo seguir". Por eso, "siempre manteniendo los pies en el suelo", trabajan para que Brilla Torrevieja "se establezca en la ciudad y que lo sea para la comarca de la Vega Baja y para la provincia".

Crear familia

Y al emprender ese camino Pamies tiene palabras especiales de agradecimiento para una entidad en particular. "Es esencial y prioritario el apoyo del Ayuntamiento de cedernos los espacios para poder hacer cada uno de los espacios con los servicios que nos van a prestar, y con el Instituto de Cultura Joaquín Chapaprieta", señala, "y no me quiero olvidar del resto de patrocinadores porque todos importan".

Esa colaboración es lo que resume como "crear esa familia de Brilla Torrevieja". Un propósito que, como reitersa, "sería imposible o casi imposible organizar eventos de esta magnitud sin el apoyo de estas instituciones". Una vez pase esta segunda edición esperan poder ampliar esa familia con la Generalitat y las convocatorias que otorgan a la realización de estos eventos. Como apunta, para acceder a ellas es necesario el haber organizado ya uno.

Pamies, que creció viendo conciertos de iconos de la música como REM, Shakira o Depeche Mode, espera poder retomar esos ambiciosos planteamientos en el futuro de este ciclo. Eso es lo que ha conseguido que se anime ese mencionado soporte de las administraciones. "Cuando les presentamos algo por y para la ciudad de Torrevieja lo vieron con muy buenos ojos y de ahí la buena acogida y aceptación".

