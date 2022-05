La escuela de canto para ir al Benidorm Fest

Pasillo arriba, pasillo abajo, el cantante Carlos Marco se mueve por la academia Jukebox como si fuera su casa. ¿Están los saladitos y las bebidas? Una asistente se le acerca y le dice que un horno quiere ofrecerle sus pasteles. "Estupendo", responde sorprendido por la amabilidad. Son los detalles con los que celebra la reapertura de su academia en su ciudad, Alicante. Un centro del que espera puedan salir talentos como el de Xeinn, que llevó hasta la final de Benidorm Fest para aspirar a la plaza en Eurovisión.

Esta escuela de canto que lanzara primero en Madrid en 2015, donde ya tiene otros dos locales, tiene un especial significado para él, que se formó en una similar en Alicante. Ahora, es él quien se encarga de dirigirla para las nuevas generaciones y de la que escogió a Xeinn para que participara con Eco en el certamen de Benidorm. Y eso implica mucho movimiento por cada sede, que ya piensa en ampliar el año que viene a Sevilla y Valencia.

Marco, que trabaja y ha pasado por otro programas de televisión como jurado o director musical, destaca estas aulas como una cantera. "Al final, cuando tienes una oportunidad de poner a alguien en un programa o te llaman porque necesitan un artista o una canción, a lo primero que voy es a las escuelas. Es lo que tengo más a mano y lo conozco".

"Me gusta hacer un seguimiento de la gente y ver lo que hace", asegura mientras a su alrededor se celebra la vuelta de la actividad. Cuenta que cada mes o dos se acerca a ver en persona a su alumnado en Alicante, aparte del seguimiento semanal que hace de todos ellos por vídeo. "Siempre estamos pendientes y vemos las clases en directo, con el equipo de coordinadores".

Xeinn, Chanel y Eurovisión

Con 23 años, Xeinn era uno de los candidatos más jóvenes en la selección hecha para Turín. Marco le pone como ejemplo de esa cantera: "Fue alumno de la de Madrid muchos años y tuvo la oportunidad de ir a Benidorm. Y para el que viene, seguramente también presentaré también presente algún alumno o canción. Y con la importancia que va a coger ya no será para ir por Eurovisión, sino por ir al Benidorm Fest, que es maravilloso".

Su relación con Eurovisión no terminó pasado el Benidorm Fest el pasado enero. Él y la ilicitana Blanca Paloma formaron parte del jurado profesional que se encargó de votar a la competencia de Chanel. "Fue muy bien porque pese a no ser seguidor acérrimo de ver todas las presentaciones de todos los países, ahora sí que me estoy volviendo fan. Sobre todo, benifan porque me ha gustado la experiencia del Benidorm Fest. Es cierto que ver los ensayos antes, votar y que confíen en tu criterio ha sido una pasada".

¿Y qué tal con Chanel después de haber competido contra ella en el Benidorm Fest? "Honestamente, desde el Benidorm era mi canción y propuesta favorita. Y está mal que lo diga yo porque precisamente llevaba una canción. Pero es verdad que SloMo y Chanel eran otro nivel y para el festival eran los que mejor papel iban a hacer. Así que yo súper feliz de ver lo que ha conseguido".

Sigue los temas que te interesan