La mejor banda tributo a Queen llena de rock y espectáculo el Festival Brilla Torrevieja

La banda tributo a Queen más popular, God Save The Queen, regresa a los escenarios tras dos años de parada para celebrar el 50 aniversario del cuarteto liderado por Freddie Mercury. Para disfrutar del último espectáculo de los argentinos no hace falta irse muy lejos, ya que el próximo 3 de agosto actuarán en el Festival Brilla Torrevieja. El concierto tendrá lugar en el Auditorio Eras de la Sal y la hora de comienzo será las 22:00h.

La gira "Champions Of The World Tour 2021" recorre el catálogo de Queen desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, “Made in Heaven”. De esta manera, no faltan éxitos como “Bohemian Raphsody”, “Love of my Life”, “We are the Champions” o “We Will Rock You”.

La formación argentina está formada por Pablo Padín (voz, piano y guitarra acústica), Daniel Marcos (guitarra y coros), Matías Albornoz (batería y coros) y Ezequiel Tibaldo (bajo y teclados). Este grupo ha conseguido recrear tan fielmente el estilo de la formación británica que su espectáculo ha sido apadrinado por Peter Freenstone, asistente personal de Freddie Mercury. También se debe destacar que, tras más de 20 años de carrera fueron elegidos por Queen en 2018 para promocionar la película Bohemian Rhapsody.

La revista Rolling Stone ha catalogado este espectáculo como "el mejor show sobre Queen del mundo". La banda actúa este año en más de una treintena de ciudades, entre ellas Torrevieja. Las entradas para el concierto de la ciudad alicantina están disponibles en la página web del festival.

Programación del festival

La primera semana de agosto se llena de luz y de música con Brilla Torrevieja, un festival que reúne a algunos de los artistas más importantes del panorama nacional del momento. El cantante y protagonista de la serie de Netflix 'Élite', Pol Granch, fue el encargado de inaugurar el festival el pasado domingo.

Este 2 de agosto, la invitada estrella es Niña Pastori, que está de celebración por sus 25 años de trayectoria artística que incluirán una gira muy especial, además de otros hitos, para conmemorar una efeméride que agiganta su leyenda.

Como se ha mencionado anteriormente, el 3 de agosto será el turno de la banda tributo God save the Queen, pero la música continúa en los próximos días de la mano de artistas como Jorge Drexler (4 de agosto), El Canijo de Jérez (6 de agosto), La Cochera (6 de agosto), Uña y Carne (6 de agosto) y Sidecars (7 de agosto). El festival se celebra cumpliendo con todas las medidas anti-covid necesarias.

