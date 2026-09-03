Guerra tras el 'robo del siglo': el PP desvela un recorte del 70 % en la seguridad de Villena y el PSOE denuncia "abandono"

La batalla política y administrativa tras el histórico asalto al Museo de Villena (MUVI) ha dado un vuelco radical. La disputa ya no se centra únicamente en la rapidez con la que se transmitieron las alertas policiales, sino en las cuentas, las facturas y el dinero invertido en proteger el Tesoro de Villena.

Este jueves, una semana después de que la provincia quedara conmocionada por el robo, el Partido Popular ha lanzado una durísima ofensiva contra la gestión municipal. La diputada del GPP en Les Corts, Carmen Martínez Clemor, ha reclamado explicaciones inmediatas al Ayuntamiento por lo que considera una gravísima desatención presupuestaria de la seguridad del museo.

La parlamentaria popular ha revelado que las cuentas del propio consistorio reflejan una drástica reducción en la partida destinada a la seguridad física del edificio. Concretamente, la partida 1/333/22701, correspondiente a Seguridad y Vigilancia del MUVI, pasó de 10.000 euros en 2025 a tan solo 3.000 euros en 2026.

"Queremos explicaciones y queremos conocer qué había realmente detrás de esos 3.000 euros", ha reclamado de forma tajante Martínez Clemor, denunciando un recorte nominal del 70 % cuando se alerta de una tendencia al alza de robos de metales preciosos en museos de España y Europa.

La diputada considera incomprensible "que no se contemplara vigilancia presencial durante la noche en un espacio que custodiaba uno de los mayores tesoros arqueológicos de España". A su juicio, resulta alarmante que un conjunto de valor incalculable quedara desprotegido durante las horas nocturnas.

"En otras dependencias municipales sí existe vigilancia presencial en determinados momentos", ha criticado la diputada. "Por eso no entendemos cómo un espacio que custodia piezas de esta envergadura podía quedar durante la noche sin una protección presencial que reforzara los sistemas electrónicos".

Ante la incertidumbre sobre qué sistemas de alarma y cámaras estaban realmente operativos el pasado 27 de agosto, el PP ha registrado una petición formal exigiendo todas las facturas de seguridad de los últimos años.

"Lo que queremos saber es qué se compró, cuándo se compró, cuánto costó y, sobre todo, qué sistemas estaban efectivamente instalados y operativos cuando se produjo el robo", ha argumentado Martínez Clemor.

La diputada popular ha zanjado la cuestión advirtiendo de que las palabras del gobierno local ya no bastan si no se sostienen con pruebas documentales. "Si las cámaras, alarmas y demás sistemas ya estaban instalados, debe poder acreditarse documentalmente. Y si no lo estaban, también habrá que explicar por qué. No basta con hablar de proyectos o de inversiones realizadas años atrás: hay que saber qué había realmente funcionando en el museo la noche de los hechos".

El PSOE denuncia la "soledad financiera"

Esta nueva ofensiva del PP de este jueves llega apenas 24 horas después del tenso pleno extraordinario celebrado en Villena el miércoles, 2 de septiembre. Durante la sesión, convocada para aprobar por unanimidad una comisión de investigación, el gobierno municipal de coalición se defendió desvelando el absoluto "ahogo" económico al que, a su juicio, ha sido sometido el consistorio por parte de administraciones superiores.

El portavoz del grupo municipal socialista, Javier Martínez González, abrió la caja de los truenos al recordar que el Tesoro de Villena es un Bien de Interés Cultural (BIC) cuya relevancia excede por completo los límites de la ciudad.

"El tesoro es un BIC y descansaría aunque el edificio sea de titularidad 100% municipal, las competencias en materia de bienes de interés cultural trasciende lo municipal", defendió Martínez González, apuntando que el Ayuntamiento no debía quedarse solo en la financiación.

El portavoz socialista denunció de manera frontal la inacción del Gobierno central y autonómico en el sostenimiento del museo. "Tanto la Conselleria como el Ministerio tienen mucho que explicar con respecto a todo aquello que no se puso a disposición", aseveró con dureza.

Martínez González lamentó profundamente que, a la hora de asumir los costes de la sala expositiva, las demás instituciones se lavaran las manos. "En este caso quien estaba haciéndose cargo de todos los costes y quien estaba en todas las redes de producción era únicamente el Ayuntamiento a pesar de que la normativa indica lo contrario".

El edil socialista respondió a las críticas de la oposición de que supuestamente nunca se había solicitado ayuda económica exterior: "No es que no se haya pedido, sino que se han planteado en los presupuestos para que se incluyera financiación para el museo y algunos partidos se han negado".

El portavoz desveló un compromiso del Consell que acabó en papel mojado. "En las primeras semanas de vida del museo, con las diferentes visitas institucionales, hubo quien se comprometió desde la secretaría autonómica a incluir financiación en los presupuestos de la Generalitat para ese museo, que ese compromiso pues nunca llegó".

El representante del PSOE remató su queja comparando el trato recibido por Villena frente a otros municipios. "A otros museos sí que les han apoyado con ayuda, pues no ha sido así en este caso", afeó Martínez González durante el debate municipal.

El alcalde señala a Conselleria

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, se sumó a la argumentación de su portavoz y lanzó un duro contraataque directo contra la Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular.

Cerdán recordó que, según la legislación de patrimonio histórico, la administración autonómica tiene la competencia directa de fiscalizar, vigilar e inspeccionar las instalaciones antes de autorizar la exhibición de restos arqueológicos originales.

"La Conselleria que gestiona patrimonio y así está la ley, así está la normativa, tiene que fiscalizar, tiene que decir todo está perfecto", argumentó Cerdán.